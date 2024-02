5 prednosti vsakodnevnega čiščenja jezika. Uporaba ščetke ni dovolj za zdrav nasmeh in svež dah

Ostanke hrane, bakterije in odmrle celice se sčasoma naberejo na jeziku, kar lahko povzroči slab zadah in negativno vpliva na splošno ustno zdravje.

Uporaba strgala za jezik pomaga odstraniti te obloge in prinese naslednje pozitivne učinke:

Izboljšanje okusa

Prejšnje raziskave kažejo, da lahko uporaba strgala za jezik dvakrat na dan izboljša občutek za okus. Jezik bo bolje razlikoval med grenko, sladko, slano in kislo.

Izboljšanje videza jezika

Kopičenje odvečnih ostankov hrane lahko povzroči bele obloge na jeziku. Vsakodnevno strganje lahko pomaga odstraniti te obloge in prepreči njihovo ponovno pojavljanje.

Odstranjevanje bakterij

Raziskovalci so v študiji ugotovili, da je uporaba strgala za jezik dvakrat na dan že v enem tednu zmanjšala splošno pojavljanje bakterij Mutans Streptococcus in Lactobacillus v ustih. Te bakterije so znane po povzročanju slabega zadaha in kariesa.

Izboljšanje splošnega zdravja

Odstranitev bakterij je ključnega pomena za preprečevanje zobne gnilobe, bolezni dlesni in drugih stanj, ki vplivajo na usta. S strganjem jezika lahko odstranite te bakterije iz ust ter izboljšate videz in splošni občutek jezika.

Izboljšanje ustnega zadaha

Čeprav strganje jezika ne more nadomestiti ščetkanja zob, lahko izboljša druge stvari. Raziskovalci so v študiji ugotovili, da je bilo strganje učinkovitejše od ščetkanja pri odstranjevanju bakterij, ki povzročajo slab zadah.

Najpomembnejša je doslednost

Čeprav čiščenje jezika lahko pomaga odpraviti slab zadah, je ključnega pomena doslednost. Na primer, uporaba strgala za jezik zjutraj ne bo preprečila pojava slabega zadaha pozneje čez dan. Med uživanjem hrane in pijače se bodo kopičile bakterije, zato si morate, če vas skrbi slab zadah, po vsakem obroku umiti jezik in zobe.

Drugo napačno prepričanje je, da je uporaba zobne ščetke za čiščenje jezika enako učinkovita kot uporaba strgala za jezik. Rezultati študije kažejo nasprotno. Raziskovalci so ugotovili, da so strgala za jezik odstranila 30 odstotkov več hlapljivih žveplovih spojin z jezika kot zobna ščetka z mehkimi ščetinami.

Tako si pravilno očistite jezik:

Zaobljen konec strgala za jezik nežno položite na zadnji del jezika.

Počasi ga potegnite naprej, proti vrhu jezika. Strgala nikoli ne potiskajte s konice jezika nazaj. Vedno pojdite od zadnjega dela jezika proti vrhu.

Po vsakem strganju s krpo ali robčkom odstranite ostanke s strgala ali sperite z vodo. Ponavljajte, dokler ne postrgate celotne površine jezika. Običajno zadoščata en do dva giba na eni površini.

Strgalo za jezik umijte s toplo vodo in milom, posušite in shranite na čistem in suhem mestu. Celoten postopek običajno traja manj kot dve minuti.