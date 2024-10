5 najboljših vaj za pomlajevanje traja 15 minut

Prvi in najpomembnejši razlog je preprostost in učinkovitost vaj. Vaje so enostavne za izvedbo, ne zahtevajo posebne opreme ali fizične pripravljenosti, kar jih naredi dostopne širokemu krogu ljudi.

Vaje vzamejo le približno 15 minut na dan, kar pomeni, da jih lahko v svoj urnik vključijo tudi tisti z natrpanimi dnevnimi obveznostmi.

Redna vadba petih Tibetancev izboljšuje fizično kondicijo, gibčnost, povečuje raven energije in mentalno ostrino, hkrati pa pripomore k večji vitalnosti in splošnemu dobremu počutju.

Vaje so znane kot obredi pomlajevanja, saj naj bi pomagale uravnotežiti telo, okrepiti življenjsko energijo in izboljšati zdravje, kar pritegne ljudi, ki iščejo dolgotrajno vitalnost in mladosten občutek.

Ker izvirajo iz Tibeta in so povezane z duhovnostjo, privlačijo ljudi, ki iščejo ravnovesje med telesom, umom in duhom.

Te lastnosti so pripomogle k njihovi globalni priljubljenosti kot celovitega sistema za izboljšanje zdravja in dobrega počutja.

Kako poteka pet tibetanskih obredov

Vsako vajo lahko začnete s sedmimi ponovitvami (če še niste fizično dovolj pripravljeni, začnite s tremi). Vsak teden, če vadite redno, povečajte število ponovitev.

Na primer, če začnete s tremi ponovitvami, naslednji teden naredite pet, nato sedem, nato 14 in tako naprej, dokler ne dosežete cilja 21 ponovitev za vsako vajo.

Prvi tibetanski obred - zasuk: Stojte in razširite roke v višini ramen. Počasi se vrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne začutite rahle vrtoglavice.

Drugi tibetanski obred - dvig nog: Lezite na hrbet z rokami ob telesu. Vdihnite in dvignite obe nogi navpično, hkrati dvignite glavo proti prsim. Izdihnite in počasi spustite noge in glavo nazaj na tla.

Tretji - hrbtni upogib: Pokleknite na tla s koleni v širini bokov in položite dlani na spodnji del hrbta. Vdihnite in se upognite nazaj, pri tem nagnite glavo. Izdihnite, ko se vrnete v pokončni položaj.

Četrti - most: Usedite se na tla z iztegnjenimi nogami in položite dlani ob bokih na tla. Vdihnite in dvignite boke navzgor, kolena pokrčite, da oblikujete položaj mostu. Glava naj bo rahlo nagnjena nazaj. Izdihnite, ko se vrnete v sedeči položaj.

Peti tibetanski obred - obrnjen V: Začnite v položaju deske, plenka, z rokami in nogami na tleh. Vdihnite in dvignite boke navzgor, da ustvarite obliko obrnjene črke V (položaj psa, ki gleda navzdol). Nato ob izdihu spustite boke proti tlom, upognite hrbet in dvignite glavo (položaj psa obrnjenega navzgor).

Prikaz vaj si lahko ogledate tukaj: