15 letni dirkač cestnega motociklizma, ki veliko obeta

V svoji deseti dirkaški sezoni je Etien Kantar Božič prestopil v razred supersport 600 in ta konec tedna nastopil na prvi dirki državnega prvenstva. In že takoj pokazal, da se lahko poteguje za najvišja mesta.

Sobotne kvalifikacije na hrvaškem dirkališču Grobnik je Kantar Božič odpeljal najhitreje in si tako privozil najboljši štartni položaj med dirkači slovenskega državnega prvenstva.

Tudi nedeljsko dirko, katero si je ogledalo tudi precej njegovih navijačev in podpornikov, je začel dobro, a sta ga kmalu prehitela Gašper Hudovernik in aktualni prvak Enej Logar. A mladi Etien ni popuščal in držal stik z njima, dokler ni v drugem krogu v enega izmed zavojem pripeljal hitreje od Logarja in moral zapeljati malce bolj na notranji del steze, na katerem pa je bilo nekaj umazanije in zaprlo mu je krmilo in sledil je zdrs prednjega kolesa in padec, ter je zato predčasno zaključil svoj premierni nastop v tej kategoriji.

»Seveda bi si želel priti do cilja in se potegovati za zmago, a tudi to je del dirkanja. Doseženi časi so pokazatelj, da se lahko enakovredno borim za mesta povsem na vrhu in to je dobra popotnica za naprej« je po dirki na Grobniku povedal Kantar Božič in se ob tem zahvalil vsem sponzorjem in podpornikom, ki mu omogočajo uresničevati njegove športne cilje.

Štart na Grobniku. FOTO: osebni arhiv Etien Kantar Božič (Šd Nenaten)

Etien Kantar Božič (ŠD Nenaten). FOTO: osebni arhiv Etien Kantar Božič (Šd Nenaten)

Naslednja dirka državnega prvenstva cestno hitrostnega motociklizma ga čaka 22. in 23. aprila na Madžarskem dirkališču Panoniaring, še pred tem pa bo nastopil tudi na dirki državnega prvenstva v supermotu, ki bo potekala na velikonočni ponedeljek na progi Gas v Vrtojbi.