100-letniki imajo tri skupne stvari, kaže analiza krvi

Dočakati stoti rojstni dan? Zdi se, da je danes s pomočjo razvite tehnologije in farmakologije možno dočakati visoko starost, ne pa tudi povsem zdrave.

Skrivnost, zakaj nekateri živijo 100 let, drugi pa ne, se morda skriva v presnovnih profilih stoletnikov, ki so jih pred kratkim preučevali. Ugotovljeno je bilo namreč, da je imel ta profil ljudi v življenju nižje vrednosti kreatinina, glukoze in sečne kisline.

Doživeti stotico

Avtorji raziskave so iskali razlike v delovanju telesa, ki bi razširile razumevanje staranja in dolgoživosti. Izkazalo se je, da imajo 100-letniki le redko vrednosti omenjenih testov na nizki ali visoki meji zdravih razponov, temveč so meritve pokazale zlato sredino. Raziskovalci so tudi ugotovili, da so bodoči stoletniki stabilizirali svoj presnovni profil do starosti 65 let, 35 let, preden so dosegli mejo stoletja.

Merjenje 12 krvnih biomarkerjev

Zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe po vsem svetu so starejši najhitreje rastoča starostna skupina. Leta 2015 je živelo skoraj pol milijona stoletnikov, do leta 2050 pa naj bi jih bilo na svetu že 3,7 milijona.

Avtorji študije so analizirali podatke več kot 44.000 Švedov in izmerili 12 različnih biomarkerjev presnovnega stanja in delovanja udeležencem med letoma 1985 in 1996 ter jim sledili do leta 2020.

Ti vključujejo skupni holesterol in glukozo ter alanin aminotransferazo (Alat), aspartat aminotransferazo (Asat), albumin, gama-glutamil transferazo (GGT), alkalno fosfatazo (Alp) in laktat dehidrogenazo (LD), ki so povezani z zdravjem jeter.

Spremljali so tudi kreatinin, označevalec statusa ledvic, pa tudi sposobnost vezave železa (TIBC) in samo železo. Prehranjenost so ocenili tudi z merjenjem albuminov.

Iz vsega je bilo ugotovljeno, da so skoraj vse vrednosti pri 100-letnikih drugačne, razen alanin aminotransferaze in albumina.

Razlike v kreatininu, glukozi in sečni kislini

Kreatinin je odvisen od delovanja ledvic in mišične mase. Nižja raven kreatinina v tej starostni skupini je združljiva z boljšim delovanjem ledvic, kar je lahko pokazatelj boljšega življenjskega sloga in boljše prehrane.

Naš življenjski slog je povezan z ledvicami, delovanja le-teh zaradi vnosa soli, hipertenzije, debelosti, hiperglikemije, srčnega utripa in drugih.

Nekoliko nižje vrednosti sečne kisline nakazujejo, da stoletniki niso imeli težav z ledvičnimi kamni, boleznimi ledvic ali protinom. Prenizka raven sečne kisline pa je sama po sebi problematična, kar lahko povzroči nevrološke težave.

Dve vrsti stoletnikov

Čeprav so bili profili biomarkerjev stoletnikov zelo podobni, so raziskovalci ugotovili, da obstajata dve skupini stoletnikov. Razlikovali so se po biomarkerjih, po celokupnem holesterolu, albuminu in TBIC.

Vsi ti biomarkerji so povezani s prehrano. Ena skupina, ki so jo poimenovali bolj nahranjeni, ki je bolj podobna 100-letnikom, medtem ko so druge imenovali nižja, a zadostna prehrana. Razlika je nastala, seveda, zaradi razlik v načinu življenja obeh skupin.

Avtorji raziskave so ugotovili, da skoraj nihče od 100-letnikov ni imel glukoze nad sedem, v življenju.

Morda je to vplivalo na relativno pomanjkanje dolgoživosti pri mlajših od 100 let, ali dejstvo, da so bili profili biomarkerjev teh ljudi določeni veliko prej v življenju, kar lahko daje določen namig.

Da bi bila ta študija natančna, so se avtorji strinjali, da bo potrebnih več informacij, zlasti o dejavnikih genetike in življenjskega sloga znotraj iste skupine ljudi. Medtem so se drugi raziskovalci osredotočili posebej na življenjski slog in dolgoživost ter trdili, da imata skupaj z ustrezno prehrano pomembno vlogo.