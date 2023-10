Razlike med akutno in kronično bolečino

Akutna bolečina je kot alarmni sistem. Sporoča, da je telo poškodovano ali da je bilo pred kratkim poškodovano, zato morate nekaj ukreniti.

Sporočilo je lahko naslednje: »Gorilnik je vroč, zato se ga ne dotikajte«. Ali: »Tetiva v gležnju je poškodovana in hoja bo imela negativne posledice«.

To so informacije, ki jih potrebujete in jih lahko uporabite.

Akutna bolečina se nanaša na vsako specifično, ostro bolečino, ki se hitro pojavi, ali bolečino, ki je posledica specifičnega travmatičnega dogodka, kot je poškodba določenega dela telesa ali nastala bolezen. Akutna bolečina je običajno zelo izolirana.

Takšna bolečina se pojavi hitro, vendar je njeno trajanje pogosto omejeno. Akutna poškodba je običajno posledica specifičnega udarca ali travmatičnega dogodka, ki se zgodi na enem specifičnem delu telesa, kot so mišica, kost ali sklep.

Zdravniki uporabljajo izraz »akutna« za opis simptomov, bolezni ali stanja na enega od treh različnih načinov. Ta izraz se uporablja za opis zdravstvenega stanja, če se težava pojavi hitro, če traja le kratek čas ali oboje.

Bolniki pogosto mislijo, da beseda akutna pomeni hudo, vendar zdravstveni delavci tega izraza ne uporabljajo na ta način.

Zdravljenje akutne bolečine

Akutna bolečina zaradi poškodbe običajno zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

Pogosta kratica za zdravljenje akutne poškodbe je (angleško) RICE, kar pomeni počitek, led, kompresija in dvig.

Počitek: ustrezen počitek je izjemno pomemben vidik okrevanja po poškodbi, ne glede na to, ali je prišlo do poškodbe mišice, kite, vezi ali kosti.

Po poškodbi je treba prekiniti nadaljnje aktivnosti, ki obremenjujejo poškodovano območje, dokler si poškodba ne opomore v določenem časovnem obdobju. Čas okrevanja se razlikuje glede na posamezno poškodbo, vendar je potreba po počitku po poškodbi univerzalna. Poskrbite, da bo vaše telo po kakršni koli poškodbi imelo dovolj časa za okrevanje.

Led: led je zelo učinkovito orodje pri akutnih poškodbah. Hladen stik zagotavlja kratkotrajno lajšanje bolečin na poškodovanem delu, poleg tega pa z zmanjšanjem splošne količine pretoka krvi v poškodovanem delu telesa omejuje otekanje. Led vedno zavijte v krpo, da ga ne bi položili neposredno na kožo, saj lahko to povzroči omrzline.

Predlagamo, da led na poškodovano mesto nanašate 15- do 20 minut po nastanku poškodbe, vendar ne dlje.

Kompresija: kompresija je pomembna tudi pri zdravljenju po akutni poškodbi. Kompresija pomaga zmanjšati in omejiti splošno oteklino.

Zavijanje poškodovanega območja v povoj je dober način za dosledno kompresijo poškodovanega območja. Upoštevajte, da mora biti povoj tesen, vendar ne pretesen. Če je koža pod povojem videti modra ali hladna, otrpla ali mravljinčasta, povoj popustite.

Dvigovanje: po poškodbi lahko pri obvladovanju splošne otekline pomaga tudi dvigovanje poškodovanega območja. Dvigovanje je najučinkovitejše, če je poškodovani del telesa dvignjen nad raven srca, kadar koli je to mogoče. To pomaga uravnavati pretok krvi na območju in tako zmanjšati otekanje.

Kronična bolečina

Nasprotje akutne bolečine je kronična bolečina. Kronična bolečina se nanaša na kakršno koli telesno poškodbo, bolezen ali obolenje, ki se razvija počasi in ni kratkotrajna in končna, temveč je vztrajna in dolgotrajna ali se nenehno ponavlja.

Kronična bolečina je kot alarm na sosedovi hiši, ki ne deluje pravilno ali se sproži, ko ni treba, Vsi v ulici vedo, da ni treba klicati policije ali prileteti iz postelje, da bi odgnali tatove, a kljub temu ta alarm še vedno dela.

Življenje s kronično bolečino je težko. Včasih se lahko počutite brezupno ali obupano iščete olajšanje.

S pravilno diagnozo in zdravljenjem nekatere kronične bolečine sčasoma izginejo. Nekatere pa ne. Čeprav ni univerzalnega zdravljenja, imate na voljo veliko možnosti za zmanjšanje bolečine, kar lahko izboljša vašo funkcionalnost in kakovost življenja.

S sodelovanjem z zdravnikom pri iskanju pravega načina zdravljenja in s pametnimi, zdravimi odločitvami, boste morda lahko dosegli znatno izboljšanje.