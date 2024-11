Zakaj človek zboli

Zakaj nekdo kljub zdravi prehrani in aktivnemu življenjskemu slogu pogosto zboli, drugi pa živijo brez večjih zdravstvenih težav, kljub temu da ne skrbijo najbolje za svoje telo? Na ta vprašanja odgovarja knjiga Sporočilo Stvarnika in angelov dr. Draga Smiljaniča, ki ponuja edinstven vpogled v mehanizme bolezni in razkriva skrivnosti, zakaj nekateri zbolijo, drugi pa ne.

Resnica o boleznih: ni vse v genetiki ali zunanjem okolju

Konvencionalna medicina pogosto poudarja, da so bolezni posledica genetike, življenjskega sloga ali zunanjih vplivov, kot so virusi, bakterije, stres, a pravi vzroki bolezni so po mnenju Draga Smiljaniča pogosto skriti tudi v našem umu – v obliki podzavestnih programov in energijskih blokad. Znano je, da je več kot 70 odstotkov vseh bolezni psihosomatskega izvora, kar pomeni, da so žarišča za to v naših miselnih vzorcih, čustvovanju in podzavesti. Čustva, kot so jeza, strah, sovraštvo in žalost, če so nepredelana, na telo dolgoročno delujejo kot strup in to povzroča mnoge bolezni.

Drago Smiljanič poudarja, da se naše zdravje začne oblikovati že dolgo pred rojstvom, ko se kot nerojeni otroci v maternici srečujemo z energijami in čustvi iz okolja. Te energije se zasidrajo v našo podzavest in pozneje vplivajo na naše fizično in duševno stanje. Zato ni presenetljivo, da lahko enaka življenjska situacija nekoga izčrpa do bolezni, drugega pa pusti popolnoma zdravega – vse je odvisno od tega, kako doživljamo situacije, ki smo jim izpostavljeni.

Darko Smiljanič, bioenergetik, doktor kiropraktike in drugih metod, ima 40-letno prakso z naravnimi načini zdravljenja:

Bolezni kot signali telesa in duha

Knjiga razkriva, da bolezni niso le naključni dogodki ali posledice zunanjih dejavnikov, temveč signali našega telesa in duha, ki opozarjajo na neuravnoteženost ali blokade v našem telesu. Bolečina ali bolezen sta opozorilna znaka, da nekaj v našem življenju ni v harmoniji z našim notranjim bistvom.

Smiljanič poudarja, da zdravljenje ne sme biti osredotočeno le na odpravljanje simptomov, temveč na prepoznavanje in odpravljanje vzrokov, ki ustvarjajo bolezni.

Kdo zboli in kdo ostane zdrav? Odgovor se skriva v podzavesti

Zakaj nekateri zbolijo, drugi pa ne, je vprašanje, ki nas vodi do poglobljenega razumevanja podzavesti in energijskih vzorcev, ki nas usmerjajo skozi življenje. Smiljanič v knjigi trdi, da so naši podzavestni programi, ki jih pridobimo že v zgodnjem otroštvu ali celo že v maternici, ključni dejavniki, ki vplivajo na naše zdravje. Če so ti programi negativni – polni strahov, stresa ali nezavednih omejitev –, je večja verjetnost, da bomo zboleli. Nasprotno pa pozitivni vzorci, ki so usklajeni z notranjim mirom in ljubeznijo, ustvarjajo temelj za zdravje in dolgoživost.

Skrivnosti zdravljenja: kako spremeniti svoje notranje vzorce

Knjiga Sporočilo Stvarnika in angelov ponuja konkretne metode in tehnike za preoblikovanje podzavesti in odpravljanje negativnih programov, ki povzročajo bolezni.

Z učenjem, kako prepoznati energijske blokade in jih odpraviti ter kako znova vzpostaviti harmonijo med telesom, duhom in dušo, se lahko posameznik osvobodi bolezni in zaživi zdravo življenje.

Kot trdi Smiljanič, resnično zdravljenje poteka na globlji ravni, kjer um, telo in energija delujejo v popolnem ravnovesju. Ko se naučimo vzpostaviti to harmonijo, postane vprašanje »zakaj zbolimo« preteklost, saj nam življenje ponuja zdravje in dobro počutje kot našo naravno pravico.

Odkrijte skrivnosti zdravja in življenja brez bolezni

Če želite razumeti, zakaj nekateri zbolijo, drugi pa ne, in kako lahko sami prevzamete nadzor nad svojim zdravjem, je knjiga Sporočilo Stvarnika in angelov obvezno branje. Odkrijte, kako lahko preoblikujete svoje notranje programe, odstranite energijske blokade in zaživite v skladu z resnično naravo svojega bitja.

