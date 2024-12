Prva izbira za okrasne izdelke in spalnico

Kljub negotovosti in padu inflacije potrošniki še naprej skrbno izbirajo, kje bodo porabili svoj denar. Zaradi kombinacije kakovosti in konkurenčnih cen ostaja JYSK njihova prva izbira pri nakupu okrasnih izdelkov in izdelkov za spanje.

»Rezultati za to poslovno leto so izjemni. Zahvaljujoč predanosti naših zaposlenih in njihovi osredotočenosti na kupce, smo podrli rekorde v prometu in pritegnili milijone novih kupcev. To je eno naših najboljših let,« je povedal Rami Jensen, predsednik in generalni direktor JYSK-a.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je JYSK