Huawei Watch GT 5 – kjer se tehnologija prepleta z eleganco

Watch GT 5 združuje napredno tehnologijo, trpežnost in dolgo življenjsko dobo.

Nove ure ponujajo več kot le fitnes in zdravstvene funkcije – izstopajo tudi z vrhunsko izdelavo in prefinjenim dizajnom. Na voljo so v treh različnih velikostih in več različicah, ki se razlikujejo po materialih in funkcionalnostih. Profesionalna izvedba Watch GT 5 Pro vključuje dodatne funkcije, kot so snemanje elektrokardiograma (EKG) in športna načina za prosto potapljanje in golf, kar ni na voljo pri standardnih modelih.

Izjemna kakovost izdelave

FOTO: Huawei

Različica Watch GT 5 Pro s 46 milimetri izstopa z ohišjem iz titana, ki ga krasijo natančno obdelani robovi, sijoči pod vsakim kotom. Ura je opremljena s safirnim steklom, odpornim proti praskam, pašček pa je lahko iz titana ali fluoroelastomera. Manjša, 42-milimetrska različica je izdelana iz keramike, ki je rezultat kompleksnega in dolgotrajnega postopka, kar ji zagotavlja brezhibno, čisto belo površino. Poleg keramičnega paščka je na voljo tudi izvedba z možnostjo izbire paščka iz istega materiala.

Eleganca in funkcionalnost

FOTO: Huawei

Pri izbiri pametne ure ima oblikovanje ključno vlogo, vendar funkcionalnost ostaja enako pomembna. Serija Watch GT 5 odlično zadovoljuje potrebe športnih navdušencev, obenem pa ponuja še veliko več. Ne glede na to, ali uživate v vadbi v telovadnici ali na prostem, vam pametna ura ponuja več kot 100 različnih vadbenih načinov in obsežen nabor funkcij za spremljanje zdravja. Ko končate vadbo in se odpravljate na večerjo ali sprehod, bo Watch GT 5 Pro s svojim elegantnim videzom in bogato izbiro številčnic, skupaj z dinamičnimi animacijami, kot je Land of Luxury, ki prikazuje tradicionalni analogni krožni koledar, odlično dopolnjevala vaš slog, kakršen koli že je.

FOTO: Huawei

Rekreacija in zdravje

V zadnjih letih sta gibanje in vadba postala izjemno priljubljena načina preživljanja prostega časa. Vendar pa je zaradi hitrega tempa sodobnega življenja za številne obisk fitnesa ogromen izziv. Na srečo obstajajo druge možnosti, kot so vadba v parkih, domače telovadnice in spletni trenerji. Znanstveno je dokazano, da redna vadba izboljšuje zdravje in splošno kakovost življenja.

Kaj pa, če šele začenjamo in nismo prepričani, na kaj se osredotočiti? Huawei Watch GT 5 vam lahko pomaga s svojimi naprednimi funkcijami. Ura ves dan spremlja srčni utrip, meri nasičenost kisika v krvi, šteje korake in analizira kakovost spanja. Med vadbo beleži tempo, intenzivnost, porabo kalorij in svetuje, koliko časa potrebujemo za regeneracijo. Na podlagi teh podatkov lažje razumemo signale, ki nam jih pošilja telo, in ga bolje pripravimo na fizične napore. Watch GT 5 tako motivira uporabnike, da dosežejo svojo najboljšo formo, ne glede na to, ali so začetniki, rekreativci ali vrhunski športniki.

Prosto potapljanje in golf

FOTO: Huawei

Golf je eden najbolj priljubljenih športov na svetu, z okoli 70 milijoni igralcev. Gre za šport, ki zahteva eleganco in prestiž, saj se pogosto igra na ekskluzivnih igriščih. Watch GT 5 Pro se popolnoma zlije s to izkušnjo z vrhunskim dizajnom iz titana ali keramike, izjemnim zaslonom AMOLED in prilagodljivimi številčnicami, ki spremljajo vsak zamah. Analiza začetnega udarca je razširjena na spremljanje celotne igre na več kot 15.000 igriščih, z natančnimi zemljevidi in podporo za analizo igre od začetka do konca.

Poleg tega je Huawei Watch GT 5 Pro zaradi vodotesnosti primerna tudi za prosto potapljanje do globine 40 metrov, vključno s slano vodo. Ura v realnem času beleži podatke o hitrosti, globini in trajanju potopa ter vas opozori, če se potopite pregloboko ali ste predolgo pod vodo.

Povezljivost in združljivost

Poleg številnih športnih in zdravstvenih funkcij Watcg GT 5 zagotavlja impresivno vzdržljivost baterije – do 14 dni pri 46-milimetrski različici in do 7 dni pri manjši. Ura omogoča sprejemanje klicev, odgovarjanje na sporočila in shranjevanje do 500 pesmi, medtem ko različice »Pro« ponujajo še možnost prenosa zemljevidov na napravo. Ura je popolnoma združljiva z napravami iOS in Android, povezovanje pa je hitro in preprosto.

Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si

