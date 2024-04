Znane so tri superfinalistke

Učiteljice, vključene v izbor za učiteljico leta 2024, sodelujejo v iniciativi Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki je nastala pod okriljem nacionalne platforme Partnerstva za spremembe in AmCham Slovenija leta 2019.

Iniciativa si prizadeva za širjenje dobrih učiteljskih praks v slovenskih šolah in daje glas učiteljem, ki svoj poklic zares čutijo kot poklicanost. Pri tem sodeluje tudi naša medijska hiša.

Superfinalistke boste v prihodnjih tednih na straneh One še bolje spoznali, vse tri bodo odgovarjale na ista vprašanja. Glasovanje se bo začelo že danes, 2. aprila 2024, in bo trajalo do 30. aprila 2024. Tretjino glasov bo prispevala strokovna komisija, tretjino učitelji v iniciativi, tretjino pa javnost.

Zmagovalka bo znana v začetku maja, poleg prejema naziva učiteljica leta 2024 pa se bo uvrstila tudi na svetovni izbor učiteljev Global Teacher Prize prihodnje leto in zastopala Slovenijo.

Letos ta čast pripada mag. Jožici Frigelj z Osnovne šole Ketteja in Murna v Ljubljani, ki bo še nekaj tednov aktualna učiteljica leta, nato pa bo žezlo predala eni svojih kolegic. Jožica Frigelj si že vso kariero prizadeva za izboljšanje šolskega sistema.

Kot je dejala v nedavnem intervjuju, ki smo ga objavili v Oni, je bil naziv učiteljica leta zanjo velika čast, predvsem pa odgovornost: »Upam in želim, da sem s svojo pojavnostjo in prepoznavnostjo naredila poklic učitelja malce bolj mikaven, ugleden in bolj prepoznaven kot pomemben in odgovoren.«

Jožica Frigelj je lani, ko je postala učiteljica leta, dejala, da delo učitelja ni delo, ki bi ga opravljal zaradi priznanj:

»Ampak je delo, ki ga opravljaš s srcem, vse drugo pride zraven.« Prav take so tudi letošnje superfinalistke. Delajo s srcem, velikim kot svet.

Adriana Gaberščik, OŠ Miška Kranjca, Ljubljana FOTO: Leon Vidic

ADRIANA GABERŠČIK, Osnovna šola Miška Kranjca, Ljubljana

Je učiteljica razrednega pouka, poučuje 1. in 2. razred in po 39 letih ostaja široko nasmejana. Da bo učiteljica, je vedela že v osnovni šoli in odločila se je prav, saj dobesedno žari. Pri delu z otroki sledi vrednotam, kot so poštenje, delavnost, dobrota in strpnost, radovednost, vseživljenjsko učenje in skrb za naravo.

Njeni veliki ljubezni sta folklora in lutkarstvo. V šoli vodi dve otroški folklorni skupini, s katerima se udeležuje srečanj JSKD, enako velja za njene lutkovne skupine, poleg tega je pobudnica ustanovitve planinskega krožka na šoli in aktivna članica pri izvedbi sobotnih izletov.

Pripravila je program za učenje ljudskih plesov v prvem triletju Šola pleše, ki je uporaben za vse šole po državi. Zasnovala je tudi projekt ljudske glasbe in projekt priprave otrok na ogled gledališke predstave. S svojimi skupinami nastopa po vrtcih in šolah, izvaja pa tudi seminarje, kako poučevati ljudski ples in pesem, za vzgojiteljice in učiteljice po vsej Sloveniji.

Saša Pušnar Dobnikar, Ekonomska šola Ljubljana FOTO: Voranc Vogel

SAŠA PUŠNAR DOBNIKAR, Ekonomska šola Ljubljana

Učiteljica španščine, ki poučuje 20 let, pravi, da imajo dijaki že desetletja enake težave. Povezane so s puberteto, ocenami, odraščanjem in prijateljstvi, a danes jim je težje zaradi socialnih omrežij:

»Po eni strani so vseskozi povezani, telefone težko odložijo, hkrati pa se nikoli ne morejo umiriti niti se skriti, odmakniti od ljudi, kot smo se lahko mi.«

Ukvarja se s formativnim spremljanjem, kjer spremlja napredek vsakega učenca. Pri pouku uporablja kvize, križanke, didaktične igre, aplikacije za ponavljanje in utrjevanja znanja, videe …

Njeni dijaki so na maturi zelo uspešni, prav tako na državnem tekmovanju v španščini, na šoli pa dijaki ocenjujejo tudi svoje učitelje in vesela je zelo dobrih ocen, ki jih prejme od njih. Svojemu razredu stoji ob strani, z njimi si je ogledala vse drame, ki jih imajo pri slovenščini.

Tudi sicer je vedno na voljo dijakom, ki imajo tudi njeno zasebno telefonsko številko. Pravi, da želi s svojim delom vsem pokazati, kako lep je učiteljski poklic.

Simona Šarlah, Osnovna šola Vojnik FOTO: Leon Vidic

SIMONA ŠARLAH, Osnovna šola Vojnik

Poučuje nemščino, državljansko in domovinsko kulturo ter etiko, filozofijo za otroke. Čeprav je nemščina na šoli zgolj neobvezni izbirni predmet, je več kot 90 odstotkov otrok od 4. do 9. razreda vključenih vanj, potem ko je pri njem uvedla način dela, ki očitno privablja.

Veliko se igrajo, delajo v skupinah, eno oceno pa pridobijo na prav poseben način – lahko odigrajo dialog, posnamejo video ali izdelajo umetniški material, s katerim predstavijo znanje jezika. Čeprav mnoge šole sploh nimajo filozofije za otroke, je s svojim pristopom pritegnila toliko otrok, da vodi kar dve skupini.

Učence spodbuja k razmišljanju, tam ni napačnih odgovorov, je pa veliko razprav. Podobno tudi pri šolskem parlamentu in šolski skupnosti, kjer je mentorica že enajst let.

Tam resnično vzgaja aktivne državljane in močno spodbuja dobrodelnost. Učiteljica si želi, da bi z mladimi znala govoriti isti jezik, vsak dan pa se trudi, da jim ne bi le podajala znanja, ampak jih opolnomočila za življenje in delo v družbi.