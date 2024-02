Pomembnost ocen je ubijalska

Začenja se izbor za učitelja/učiteljico leta 2024. Kakšno je bilo vaše leto s tem nazivom? To je bila zame izjemna čast, predvsem pa velika odgovornost. Upam in želim, da sem s svojo pojavnostjo in prepoznavnostjo naredila poklic učitelja malce bolj mikaven, ugleden in bolj prepoznaven kot pomemben in odgovoren. Zakaj mladih ta poklic ne mika več? Ker je naporen. Ni po meri tiste predstave o življenju, ki jo mladi dobijo na internetu, družbenih omrežjih. Imela sem ogromno študentov tako s filozofske kot pedagoške fakultete, prihajali so k meni na prakso, na hospitacije. Veliko jih je reklo...