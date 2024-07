To je živilo, ki učinkovito prežene komarje

Poletni večeri na prostem so lahko prijetni, a na žalost jih vse pogosteje pokvarijo nadležni komarji. Ti so prav v večernih in jutranjih urah najbolj aktivni.

Na srečo jih je mogoče odgnati na povsem preprost način in s pomočjo živila, ki je domala v vsakem domu.

Gre za črno mleto kavo. Vonj prižgane kave namreč insektom prav nič ne odgovarja, zato se mu izogibajo in pred njimi boste varnejši.

Vonj, ki se sprošča ob gorenju mlete kave, prežene nadležni mrčes. FOTO: Gettyimages

Vse, kar potrebujete, je keramičen krožniček ali druga plitva posoda, odporna proti ognju. Nanjo nasujte mleto kavo in to prižgite.

Gost dim, ki se bo sproščal med gorenjem, vam bo zagotovil varnost, piše dnevnik.hr.

Če bi radi zaščitili večjo površino, postavite več takšnih dimnih ovir. Razporedite jih po mizi, balkonu, terasi, dvorišču in uživajte v lepem poletnem večeru.