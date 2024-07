Če to storite takoj zjutraj, postanete vaba za komarje

Vsak ima svoje teorije o tem, zakaj imajo komarji nekatere »radi« ali jih »ne marajo«, a verjetno je redko kdo pomislil na izbiro mila. Raziskovalci z univerze Virginia Tech so namreč ugotovili, da milo močno vpliva na to, ali vas bodo komarji napadali ali ne.

Če komarje že tako privabljate v večji meri kot drugi, lahko z napačnim milom to še dodatno poslabšate. Po drugi strani pa lahko z izbiro pravega vonja zmanjšate privlačnost za te krvosese, je povedal biokemik Klemen Vinager, piše happi.com.

Dodal je, da več kot 60 odstotkov vonja izvira iz mila, le 40 odstotkov pa iz telesnega vonja. »Ključno pri tem je, da milo ni le dodatek k telesnemu vonju, temveč gre bolj za nadomestilo določenih kemikalij, ki med umivanjem izginejo,« pojasnjuje Vinager.

Preizkusna metoda

Znanstveniki so komarje spustili v zaprto kletko, v kateri sta bili dve posodi – v prvi je bil izvleček naravnega vonja, v drugi pa vonj po uporabi mila. V obeh primerih je bil vzorec odvzet z rokava na podlakti. Teste so ponavljali z mili različnih vonjev, pri čemer so bila vsa sadna ali cvetlična. Izkazalo se je, da so mila komarje le še bolj pritegnila, edino, ki jih je odganjalo, pa je bilo tisto z vonjem kokosa.

»To je zelo zanimivo, ker obstajajo dodatni dokazi v literaturi, da lahko nekatere maščobne kisline, kot so tiste iz kokosovega olja, služijo kot sredstvo proti komarjem in drugim insektom. Upamo, da bomo raziskave razširili, saj je jasno, da je kombinacija telesnega vonja in mila najpomembnejša. Upoštevati je treba tudi trajanje teh učinkov in ali so pomembne naše druge navade, od prhanja do uporabe dezodoranta,« je sklenil Vinager.