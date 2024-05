Zabavno odštevanje do konca šole

Za otroke eno najlepših in najpomembnejših odštevanj v letu se bo kmalu začelo: odštevanje do konca šolskega leta in začetka poletnih počitnic. Konec najzahtevnejšega obdobja zaključnega ocenjevanja je za ovinkom, v prvih junijskih dneh bo sicer morda treba še popraviti kakšno oceno ali opraviti spraševanje, a naši šolarji so že tik pred ciljno ravnino.

Ne običajen koledar

Zakaj ne bi dni do z debelim rdečim flomastrom obkroženega 24. junija spremenili v zabaven koledar, na katerem bodo otroci lahko z največjim veseljem vsak dan en dan prečrtali? Tako si bodo bolj plastično predstavljali, koliko jim še manjka do dveh mesecev brezskrbnosti. Neizogibno sicer je, da vanj vpišejo tudi tistih nekaj šolskih obveznosti, ki jim jih je še ostalo; a tako bodo tudi natančno vedeli, s katerim dnem se bo zanje šola v največji meri končala.

S fotoaparatom ujemite nepozabne trenutke. FOTO: Dnf-style/Getty Images

Seveda pa to ne sme biti navaden koledar. V prav vsak datumski kvadratek, ki ni zapolnjen z obveznostjo, naj zapišejo malenkost, ki si jo želijo narediti. Lahko je to, da pojedo košček čokolade ali družinski večer s pico in filmom, odhod na bazen, obisk sladoledarja s prijateljem ali pa piknik na domačem vrtu. Skratka, naj bodo zadnji tedni šole polni lepih spominov. In, kdo ve, morda se bodo septembra zato še s precej večjim veseljem vrnili v šolske klopi, po nove lepe spomine.

Morda bo vaš učenjak zaključil sklenil zadnje leto na šoli, ki označuje selitev na srednjo in slovo od sošolcev, s katerimi je preživel vrsto let. V vsakem primeru je to mejnik, ki označuje konec nečesa in začetek nečesa drugega, kar lahko zaznamuje tudi s spominsko majico. Za to lahko uporabi staro majico, ki je otroku (in staršem) ne bo žal – naj bo enobarvna –, ali pa prav za to priložnost kupite majico brez potiskov. In še flomastre za risanje po blagu. Nanjo se nato podpišejo vsi otrokovi sošolci in sošolke. Lahko jo tudi skupaj porišejo. Lahko pa majica že na prvo žogo in na daleč kriči, kaj pomeni: na prednjo stran z velikimi, debelimi črkami napišete Adijo, (npr.) 6. razred!, na hrbtno pa Živijo, 7. razred!, preostalo belino pa porišejo in popišejo otroci.

Samo še en mesec do konca šole! FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Fotospomini

Počitnice, potovanje, pomembno praznovanje, te dogodke pogosto ovekovečimo s fotoalbumom (ali dandanes s fotoknjigo). Zakaj ne bi torej česa podobnega naredili tudi ob koncu šolskega leta? Prav poseben spominski album, v katerem otrok z besedo, risbo, fotografijo združi vse najpomembnejše trenutke, dogodke, ljudi, spoznanja preteklega leta. V zvezek ali mapo – seveda lahko prosto okrasi naslovnico in ji da svoj pečat – lahko zbere nekaj najljubših fotografij s šolskih izletov, zabav ali druženj s sošolci, pri fotografijah pa se lahko tudi razpiše ali kaj nariše.

Navadna majica, na katero se podpišejo sošolci, je lahko čudovit spomin na minulo šolsko leto. FOTO: Ygolub/Getty Images

Posebno poglavje lahko nameni najboljšemu prijatelju ali prijateljem: prilepi njihove fotografije, opiše ali nariše najbolj izjemno skupno vragolijo in zakaj so tako dobri prijatelji, nekaj besedic lahko dodajo tudi prijatelji, ki jim je namenil poglavje. V spominsko knjigo na določen razred lahko doda najljubše spomine s šolskih hodnikov, česa se je naučil, katere krožke je obiskoval. Skratka: mesto v njej lahko najdejo prav vse in vsi, zaradi katerih je bilo sklenjeno šolsko leto posebno.