Za spomin ob koncu šole podarimo zapestnico prijateljstva

Zapestnice prijateljstva so priljubljen izdelek, ki nosi globok simbolni pomen, loti pa se ga lahko čisto vsak, tisti z bolj in tudi tisti z manj spretnimi prsti, le ustrezen vzorec je treba izbrati. Kot pove že ime, si zapestnice prijateljstva izmenjujejo prijatelji kot znak globokih in trajnih vezi, ker jih izdelamo sami, jim s tem, ko smo v izdelavo vložili svoj čas in energijo, tudi sporočamo, da so nam pomembni, da mislimo nanje. Ker so zapestnice v glavnem izdelane iz niti ali celo trakov, ki jih narežemo iz odsluženih majic, pa zanje ni treba zapraviti tako rekoč nič. Dodatna prednost je razgibavanje prstov in dlani med pletenjem zapestnice ter sproščujoč, skorajda meditativen vpliv, ki ga ima pletenje na našo psiho.

Seveda zapestnice prijateljstva niso nova pogruntavščina, izvirajo iz avtohtonih kultur Srednje in Južne Amerike, kjer so jih že pred stoletji uporabljali za izkazovanje prijateljstva in solidarnosti. Po tamkajšnji tradiciji je bilo bistveno, da je tisti, ki mu je bila zapestnica podarjena, to nosil, dokler se ni povsem obrabila in z zapestja dobesedno odpadla, kar je bil prav tako simbol trajnega prijateljstva in predanosti, tokrat obdarovanca. Simbolni pomen imajo tudi barve, ki jih uporabimo.

Najlažje spletemo vzorec, ki ga sestavljajo vzporedne črte. FOTO: Catalin_grigoriu/Getty Images

Modra denimo simbolizira zvestobo, rdeča ljubezen, ne nujno romantično, zelena prijateljstvo, rumena srečo, črna moč in bela čistost, zato uporabimo barve s tistim simbolnim pomenom, ki ga želimo predati naprej, čeprav zadnje čase bolj kot na simbolni pomen pri izbiri barve radi gledamo na to, da uporabimo tiste, ki so obdarjencu najljubše, ki bodo pristajale k večini njegovih oblačil in podobno. Če se odločimo za barve s posebnim simbolnim pomenom, ne bo nič narobe, če jih prijatelju pojasnimo, če jih sam morda ne pozna.

Kvadratni vozel

Zapestnice prijateljstva lahko pletemo iz različnih materialov, najpogosteje uporabimo prejice, ki jih sicer uporabljamo pri kvačkanju, namesto njih lahko izberemo tudi staro raztrgano majico, ki je ne nosimo več, razrežemo pa jo na dolge trakove, široke centimeter do dva. Narezane trakove primemo na obeh koncih ter raztegnemo, kolikor se da, pazimo pa, da jih ne strgamo. Nato jih na enem koncu zvežemo skupaj in pritrdimo na podlago ter začnemo plesti. Zapestnice iz blaga bodo bolj debele in večje kot tiste iz prejice, tudi enakih vzorcev se ne moremo lotiti. Trakove lahko spletemo v različne kite ali jih izmenično trdno ovijamo okrog enega od njih.

Modra barva simbolizira zvestobo, rdeča ljubezen, ne nujno romantično, zelena prijateljstvo, rumena srečo, črna moč in bela čistost.

Ko usvojimo enostavne vzorce, se lotimo bolj zapletenih. FOTO: Pascale Neuville/Getty Images

Zapestnice iz prejice spletamo z vozlanjem, izberemo lahko različne vrste vozlov, najbolj osnovni je kvadratni. Preden začnemo vozlati, pripravimo štiri vrvice, vsako druge barve, dolge naj bodo okrog 60 centimetrov. Na enem koncu jih zvežemo skupaj in vozel s sponko pritrdimo na mehko podlago ali z lepilnim trakom prilepimo na trdo. Niti ločimo, dve naj bosta na levi in dve na desni strani, nato vzamemo najbolj levo in jo položimo najprej čez sosednjo, nato pa okoli nje in s spodnje strani v nastalo zanko.

Potegnemo in zadrgnemo ter vozel povlečemo proti vrhu. Ponovimo, da dobimo dvojni vozel, nato celotni postopek ponovimo z vsako nitjo, dokler ne pridemo do konca, nato enako naredimo z vsako naslednjo nitjo in vozlamo, dokler ne nastane zapestnica želene dolžine. Na koncu zvežemo skupaj vse niti in osnovna zapestnica je nared. Ko usvojimo osnovni vzorec, se lahko lotimo tudi bolj zapletenih; obstaja jih res ogromno, na spletu so na voljo tudi videoposnetki z natančnimi navodili.