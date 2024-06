Tako boste vrtiček ali balkon spremenili v pravljično pribežališče (FOTO)

Cvetoč vrtiček ali balkon je veselje pogledati tako lastniku kot naključnim mimoidočim, da bi v pisanih barvah in dehtečih cvetovih, ki bodo med drugim koristili tudi čebelam, uživali vse poletje, pa je treba izbrati primerne rastline.

Če jih ne želimo saditi vsako leto, izberemo trajnice, te pa morajo biti prilagojene našemu podnebju, torej sposobne preživeti zimo in v večjem delu države to pomeni temperature okrog ledišča, če zime ne prenesejo, jih zasadimo v košare ali lonce in jih med najhladnejšimi deli leta prenesemo pod streho.

Kufeji zaradi oblike cvetov mnogi pravijo tudi cigaretka. FOTO: Markrhiggins/Getty Images

Ena najbolj trdoživih cvetočih trajnic je kufeja, zaradi oblike cvetov ji mnogi pravijo cigaretka, drugi pa miška. Obožuje sonce, a uspeva tudi v polsenci, priporočljivo je, da jo poleti zalivamo dvakrat tedensko, sicer bo odvrgla cvetove. Tudi z boleznimi nima težav, lahko jo napadejo le listne uši.

Angelonija, ki jo krasijo čudoviti modri, beli ali rdeči cvetovi, je odlična izbira za sončne lege, saj dobro prenaša vročino, pa tudi z zalivanjem ne bomo imeli veliko dela, saj premokre zemlje ne mara. Če jo bomo posadili v okrasne lonce, jo pozimi prestavimo v zaprt prostor, ko temperature padejo pod deset stopinj Celzija, namreč ne bo najbolj zadovoljna.

Angelonijo obožujejo čebele. FOTO: P.ochasanond/Getty Images

Od pomladi do jeseni

Sončna mesta obožuje tudi lantana, a jo je treba zalivati pogosteje kot angelonijo, priporočljivo je dvakrat tedensko, zlasti če želimo, da bo res bogato cvetela. Za skrb nas bo nagradila ne le z bujnimi cvetovi, ti so običajno rumenih in rdečih odtenkov, ampak bo cvetela tudi izjemno dolgo, vse od pomladi do jeseni, njene cvetove poleg ljudi obožujejo tudi metulji.

Pri dalijah moramo biti pozorni na bolezni, rada jo napade pepelasta plesen, tudi pršica prelka.

Ljubitelji cvetlic, ki imajo vrtičke obrnjene na južno stran, najverjetneje poznajo dalije. Te čudovite cvetlice obožujejo sonce, a se lahko na njihovih listih med vročim poletjem pojavi pepelasta plesen, rastlino pogosto napade tudi pršica prelka. Da se je to zgodilo, bomo opazili s pregledovanjem listov, ki bodo nenadoma prepredeni z nitkami, podobnimi pajčevini, če ne bomo ukrepali, pa bo rastlina nehala cveteti, niti v višino ne bo več rasla. Če opazimo omenjene znake pršice prelke, po posvetu s strokovnjakom v vrtnariji kupimo ustrezno sredstvo za zatiranje pršic.

Angelonija dobro prenaša vročino, tudi zalivati je ni treba zelo pogosto.

Če želimo s pomočjo rastlin na balkonu ustvariti nekaj zasebnosti in obenem uživati v pogledu na ljubke cvetove, izberemo cvetoče vzpenjavke, denimo dipladenijo, poznamo jo tudi pod imenom mandevila. To zimzeleno rastlino krasijo cvetovi v beli in rumeni barvi, tudi odtenkih rožnate in rdeče. V nasprotju z omenjenimi dipladenija ne mara žgočega sonca, zato jo posadimo na mesto, kjer bo žarkom izpostavljena zgolj zjutraj ali zvečer. Najbolje bo uspevala v dobro odcednih tleh, če jo bomo gojili v cvetličnih loncih, pa poskrbimo, da imajo ti na dnu drenažne odprtine. Z zalivanjem ne pretiravajmo, dvakrat tedensko bo povsem dovolj. Če bomo zanjo dobro skrbeli, nas bo s cvetovi razveseljevala od pomladi pa vse do jeseni, ko se bodo temperature spustile pod deset stopinj Celzija, pa jo je priporočljivo prenesti v zaprt prostor.