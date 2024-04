Vzmetnice redno zračimo, bodite pozorni na rumene madeže

Vzmetnica, vzglavniki in odeje sčasoma porumenijo, razlogi za to pa so različni, bolj ali manj nedolžni. Večinoma tkanine porumenijo zaradi potu, sebuma, ki ga izloča koža, sline in urina. Nastanek madežev, ki so posledica potu in sebuma, lahko preprečimo z rednim pranjem, lahko pa blazine prekrijemo z brisačo, vzmetnico pa zaščitimo z nadvložkom.

Bolj kot pot in sebum je nevarna slina: ta je običajno glavni razlog za nastanek rumenih madežev na blazini, ki pa niso le estetska težava. Tudi če si pred spanjem umijemo zobe, slina vsebuje bakterije, in te bodo skupaj z njo pronicale v vzglavnik, toplo in vlažno okolje, kjer se bodo začele množiti, a bodo prej ali slej tudi pomrle, in ko se bodo razkrojile, se bo tkanina okoli njih obarvala rumeno.

Sodo bikarbono pustimo učinkovati nekaj ur. FOTO: Yuphayao Phankhamkerd/Getty Images

Najbolj nevarni so tisti madeži, ki nastanejo zaradi plesni. Izdal jih bo vonj po vlagi, in če ga zaznamo, je bistveno, da reagiramo nemudoma, vdihavanje spor plesni namreč škoduje zdravju. Odstranjevanje plesni iz vzmetnice prepustimo strokovnjaku, če se je ta že močno razrasla, pa bo treba vzmetnico zamenjati.

Vzglavnike in odeje operemo na čim višji temperaturi in namesto mehčalca dodamo kis, ki deluje antibakterijsko.

Vseh drugih madežev se lahko lotimo sami. Vzglavnike in odeje operemo na čim višji temperaturi in namesto mehčalca dodamo kis, ki deluje antibakterijsko. Če doma nimamo dovolj velikega pralnega stroja, odeje odnesemo v čistilnico, enako storimo, če so vzglavniki ali odeje polnjeni s perjem ali drugim občutljivim materialom.

Vsak drugi teden jo očistimo. FOTO: Ou Morasilp/Getty Images

Rumene madeže z vzmetnice očistimo s parnim čistilnikom, nato pa čistočo redno vzdržujemo, da se madeži ne bi vrnili. Dvakrat na mesec odstranimo rjuho, vzmetnico posesamo in po njej izdatno posujemo sodo bikarbono. Počakamo vsaj dve uri, nato sodo posesamo, vzmetnico obrnemo in postopek ponovimo. Na sončen dan jo, kolikor je mogoče pogosto, odvlečemo na prosto in za nekaj ur pustimo na soncu, da jo bodo žarki še dodatno razkužili. Če nimamo vrta ali terase, jo lahko povlečemo kar k odprtemu oknu, skozi katero prihaja največ sončne svetlobe.

Da se madeži ne bi pojavili, vzmetnice redno čistimo.

Vzmetnico, vzglavnike in odeje je priporočljivo redno zračiti, idealno bi bilo, če bi vsak dan v spalnici za približno pol ure naredili prepih, odeje pa obesili čez balkonsko ograjo ali okensko polico.