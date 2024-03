Vse se začne pri definiciji popolnega para

Neveste in ženine, ki so se prvič videli na poročni dan, vodijo mimo pasti in čez ovire skupnega življenja. Sama je večino življenja živela, študirala in delala v tujini, kjer je tovrstno svetovanje bolj uveljavljeno, tako da ji različnih izkušenj in znanja ne manjka. Zanimalo nas je, kako v oddaji lahko prispeva k dobrim partnerskim odnosom. Poroko na prvi pogled ste na Planet TV spremljali že lani, ko še niste sodelovali. Se vam je zdela zanimiva tudi s terapevtskega vidika? Bi lahko dejali, da je koristna za gledalce? Oddaja Poroka na prvi po­gled je v preteklih dveh letih močno okrepila ...