Manipulacija v zvezi? Kanye West zavrača očitke o razgaljeni ženi, oglasil se je psihiater

Družina in prijatelji v Avstraliji rojene Biance Censori, žene Kanyeja Westa, naj bi bili zaskrbljeni za njeno dobro počutje. Številne fotografije in zgodbe, ki o njiju krožijo, vzbujajo tudi skrb javnosti.

29-letna Bianca, arhitektka z magisterijem z univerze v Melbournu, in 46-letni West, glasbenik in bivši mož resničnostne zvezdnice Kim Kardashian, sta se decembra 2022 na skrivaj poročila in vse od takrat dvigata prah s svojima pojavama.

Biancino vedenje naj bi bilo podobno vedenju žrtev psihološke zlorabe. FOTO: Rol/x17online.com

Kanye je na spletu objavil njene fotografije, na katerih je oblečena v zelo provokativna oblačila, v komentarjih pa se vrstijo kritike. Sama nima računov na družbenih omrežjih - prepovedal naj bi jih njen mož, ki pravi, da je to zaradi njene lastne varnosti. Viri v njuni bližini pravijo, da ji West narekuje, kaj naj obleče, kaj naj jé in kdaj lahko govori. Seveda je to, kar vidi javnost, le drobec njunega zakona, Kanye pa na kritike odgovarja, da želi le pokazati svojo lepo ženo.

Njegova bivša ima podobno zgodbo

Pevčevo nekdanje dekle, 34-letna Julia Fox, ki je z njim hodila en mesec leta 2022, je v svoji knjigi podala nekaj resnih obtožb, navezanih na nekoga, ki ga imenuje »umetnik«. Razkrila je, da naj bi ji poskušal zapovedovati, kaj naj nosi, tako da ji je poslal izbor oblačil, ki jih je sam odobril. Poskušal naj bi jo prepričati še, da bi si dala prsne vsadke. Mnogi sklepajo, da gre za Kanyeja.

Biancine fotografije izpred časov zakona z Westom prikazujejo srečno, nasmejano mlado žensko, ki se zabava s prijatelji v Melbournu, oblečena v koktajl obleke, kratke hlače in majice s kratkimi rokavi.

Oblačila, v katerih se pojavlja zadnje čase, so v popolnem nasprotju s tem, za nekatere bi lahko dobila celo kazen zaradi nespodobnosti. Sama vztraja, da se v svojem telesu počuti dobro, a njeni družini in prijateljem je jasno, da se je nekaj močno spremenilo.

Oglasil se je strokovnjak

Psihiater dr. Max Pemberton pojasnjuje, da je Biancino vedenje podobno vedenju žrtev psihološke zlorabe. »V preteklih letih sem imel številne paciente, ki so bili v odnosih, polnih prisile in nadzora, ko storilec manipulira s partnerjem. Kar je šokantno za opazovalce, je to, da se žrtev pogosto ne zaveda, da se to sploh dogaja.«

Pravi, da so žrtve navadno ženske, seveda pa je lahko tudi obratno.

»Eni od žrtev ni bilo dovoljeno videti svoje družine, imeti lastnega bančnega računa, na telefonu pa je morala imeti sledilnik, da je njen mož ves čas vedel, kje je. Prepričal jo je, da je to nujno, ker jo ima rad in želi vedeti, da je vedno varna,« pojasnjuje strokovnjak.

Prepoznajte ključne znake manipulacije v odnosu. FOTO: Fizkes/gettyimages

Manipulator je pogosto zelo spreten v tem, kako dobiti nadzor - sprva se to zgodi nežno, na majhne, neopazne načine. Žrtvi ponudi, da bi prevzel nadzor nad financami; če pride do prepira z družino, predlaga prekinitev stikov ... Običajno to počne pod pretvezo, da želi pomagati. To postopoma vodi v to, da žrtev izgubi lastno identiteto.

Včasih se to lahko zgodi tako počasi, da se oseba tega ne zaveda – dokler se nekega dne ne zbudi in ugotovi, da se skoraj ne pozna več. Ker so žrtve pogosto odmaknjene od prijateljev in drugih, jim je dokazati resnico še toliko težje.

Prepoznajte kritične znake manipulacije

Prvi korak, da se izognete takim odnosom, je prepoznavanje znakov. Women's Aid izpostavlja deset ključnih lastnosti, na katere morate biti pozorni:

Izolacija od prijateljev in družine

Prikrajšanje za osnovne potrebe, kot je hrana

Natančno spremljanje, kje preživljate vsak trenutek

Prevzemanje nadzora nad običajnimi stvarmi vsakdanjega življenja: kam lahko greste, koga lahko srečate, kaj lahko oblečete in kdaj lahko spite

Sledenje preko spletnih komunikacijskih orodij ali vohunske programske opreme

Poniževanje, vzbujanje občutka ničvrednosti

Nadzorovanje vaših financ

Grožnje ali ustrahovanje

Če kar koli od tega vpliva na razmerje, v katerem ste, gre lahko za manipulacijo. Za spopadanje s tem je najboljše poiskati strokovno pomoč ali se obrniti na osebo, ki ji zaupate.