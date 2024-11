Vohalne igrice, štirinožci jih obožujejo

Pasji voh je od 10.000- do 100.000-krat močnejši od človeškega, navajata Eva in Jure Pribičevič, strokovnjaka za pasje vedenje z dolgoletnimi izkušnjami, v knjigi Kako do vzgojenega psa, ki je izšla pri Mladinski knjigi. Psi imajo tudi večji vohalni center v možganih.

Znano je, da so sposobni zaznati vonjave, ki jih človek niti ne opazi, denimo vonj nekaterih bolezni ali pod zemljo skritih gomoljik. Če imate doma pasjega družabnika, ste verjetno že opazili, da je vohanje ena njegovih najljubših aktivnosti, zato bodo v igricah, povezanih z vohanjem, ki jih priporočata avtorja, zagotovo uživali.

Njegov voh je od 10.000- do 100.000-krat močnejši od človeškega. FOTO: Image Source, Getty Images

Doma se lahko igramo igrico z eteričnim oljem. Na kos vate kanemo kapljico eteričnega olja, nato pa vato spravimo v epruveto ali posodico s preluknjanim pokrovčkom. Psa pripnemo na povodec in si pripravimo torbico, v kateri imamo njegov dnevni obrok. Pokažemo mu, da imamo nekaj v roki, ko predmet povoha, pa rečemo določeno besedo, na primer 'da' in ga nagradimo s hrano. Postopek ponavljamo več dni zapored. »Pazimo, da psa ne silimo v vohanje in mu epruvetke ne tiščimo pod nos,« opozarjata avtorja.

Pomembno je, da se pri igri iskanja vonjav zabavata tako skrbnik kot pes.

Naj bo zabavno

Ko se nauči ovohavati posodico, uvedimo povelje, na primer: Išči. Odslej učenje vedno začnemo s poveljem. Ko pes povoha posodico, rečemo 'da', nato pa ga nagradimo. Šele ko vse to postane rutina, začnemo skrivati. Prva skrivališča naj bodo preprosta.

Učenje naj bo prilagojeno tempu vašega psa. FOTO: Svproduction, Getty Images

Najbolje bo, da posodico položimo nekam v svojo bližino. Ko žival obvlada iskanje, začnimo vaje v skrivanju nekoliko bolj daleč. Medtem ko skrivamo epruveto, naj psa drži pomočnik. Pes naj vidi, kam smo posodico skrili. Takoj ko jo najde, mu rečemo 'da' in ga nagradimo s hrano. Naslednja stopnja je skrivanje tako, da pes ne vidi, kam smo posodico skrili. Če preneha iskati, preden jo najde, se vrnimo k lažjemu načinu skrivanja. Skrivališča so lahko sčasoma vedno težja, čas iskanja pa podaljšujemo.

Kot poudarjata avtorja, je pomembno, da se pri igri iskanja vonjav zabavata tako skrbnik kot pes. Gre za aktivnost, ki mora biti obema v sprostitev. Na podoben način lahko psa naučite iskati ljudi, le da mu namesto posode z eteričnim oljem za vonjanje ponudite predmet te osebe.