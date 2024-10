Veste zakaj uživajo v peščeni kopeli? (FOTO)

Hrčki so eni od najbolj nezahtevnih ljubljenčkov, kar se tiče nege, saj so čisti in se običajno umivajo sami. Ko so budni, običajno ponoči, uživajo v peščeni kopeli, s katero si čistijo dlako. Načeloma jih ni treba kopati, razen nekaterih vrst, ki so dolgodlake. Kljub temu umivanja hrčka ne moremo povsem zanemariti. Občasno potrebuje pomoč pri čiščenju zadka, na katerem se nabirajo strjene fekalije ali urin. Če ga ne boste umili, se lahko pojavijo težave z uriniranjem ali reprodukcijo. Hrčkov zadnji del očistite s toplo vlažno krpo.

V peščeni kopeli se umivajo tudi v naravi.

Če vam veterinar naroči, da svojemu hrčku privoščite pravo kopel z milom, poskrbite za primerno temperaturo vode. Prehladna lahko povzroči podhladitev, prevroča pa opekline. Primerno temperaturo preverimo enako kot pri kopeli za dojenčke: v vodo namočimo komolec. Biti mora mlačna. Uporabite do hrčkov prijazen šampon in ga sperite s toplo vodo, pri tem pazite, da milo ne pride v gobček ali oči. Kopajte ga v topli sobi, na primer v kopalnici, brez prepiha. Uporabite posodo, ki jo je enostavno čistiti; naj ima visoke stranice, da vam hrček med kopanjem ne bo ušel, in naj bo dovolj velika, da se v njej ne bo počutil utesnjenega. Voda naj mu sega do ramen, da lahko stoji in mu ni treba plavati. Tako bo tudi manj prestrašen. Po kopanju ga hitro obrišite z brisačo. Nazaj v kletko ga dajte šele, ko je popolnoma suh. Po kopanju posodo temeljito sperite z običajnimi gospodinjskimi sredstvi in naj se dobro posuši. Ne pozabite si umiti rok.

Večkrat na teden

Tradicionalna kopel sicer za hrčka ni pretiran užitek, povsem druga pesem pa so peščene kopeli. V naravi namreč za umivanje uporabljajo pesek namesto vode. Peščene kopeli jim pomagajo odstraniti z dlake umazanijo in odvračati parazite. V specializiranih trgovinah se dobi pesek za umivanje glodavcev. Izogibajte se uporabi peska za činčile, ki je za hrčke predroben in lahko povzroča težave z dihali in očmi.

Redno krtačenje Hrčke je treba redno krtačiti, še posebno dolgodlake pasme. Striženje krempljev potrebujejo le občasno in večinoma, ko so starejši. Posebno pozornost posvetite zobem, saj ti vse življenje rastejo. Hrček mora imeti zato v kletki vedno stvari za grizljanje in žvečenje, da se njegovi zobje ustrezno obrabijo.

Peščeno kopel hrčku naredite tako, da z izbranim peskom napolnite posodo, ki mora biti dovolj nizka, da lahko sam spleza vanjo. Biti mora tudi prostorna, da se bo lahko v njej obračal in kotalil. Ko bo hrček končal, odstranite pesek iz kletke. Hrčki za kopel običajno porabijo od 15 do 20 minut, včasih pa tudi dlje, če zelo uživajo. Odvisno od zanimanja in potreb mu lahko peščeno kopel privoščite do nekajkrat na teden.

Vodno kopel izvajamo le po nasvetu veterinarja. FOTO: Nynke Van Holten/Getty Images