Tako dom opremite čim bolj trajnostno (FOTO)

Da bi ohranili planet, ki smo ga že precej uničili, se vedno bolj obračamo k trajnostnemu načinu življenja, in ta je našel pot tudi v naše domove, natančneje notranjo opremo. Eden najbolj priljubljenih trajnostnih trendov, ki je v ospredju že nekaj let in se, kot kaže, še ne bo tako zelo kmalu poslovil, je biofilija. Čeprav beseda zveni precej znanstveno, morda celo zapleteno, pa gre za zelo preprosto stvar – povezovanje notranjega in zunanjega prostora, ustvarjanje domače džungle in čim boljše brisanje meja med našim življenjskim prostorom in naravo.

Biofilijo lahko najbolj enostavno vključimo v svoj dom z velikimi steklenimi balkonskimi vrati in okni, še posebno če se na drugi strani razteza vrt, atrij, velika terasa ali balkon, če imamo pogled na bližnji gozd ali park. Če nič od tega za nas ne velja, si ustvarimo domačo džunglo. Poiščemo prostor, v katerem je največ naravne svetlobe, in enega od kotov, lahko pa tudi celo steno napolnimo z rastlinami. Izberemo čim bolj košate, vzpenjavke so odlična izbira, saj jih bomo lahko usmerjali sem in tja ter tako z eno samo rastlino ustvarili občutek, da jim imamo res veliko.

Omislimo si lahko vertikalni vrt ali žive umetnine. FOTO: Nancykennedy/Getty Images

Sobne rastline seveda izbiramo v prvi vrsti glede na razmere, ki vladajo v prostoru. Nekatere ne marajo močne neposredne svetlobe, teh ne postavljamo v bližino velikih oken, če že, pa poskrbimo, da svetlobo ves čas filtriramo z zavesami ali drugimi tanjšimi tekstilnimi senčili. Ko izberemo rastline, se lotimo izbire ustreznih podstavkov, loncev in košar.

Naj bodo čim bolj razgibani, nizki, visoki, na podstavku, viseči. V slednje posadimo razkošne viseče rastline ali vzpenjavke, ki bodo tako postale viseče rastline. Odlična izbira za pod strop so praproti, a so te precej občutljive, ne marajo močne svetlobe, obožujejo pa vlago. Najbolj trdoživi so potosi, ki uspevajo v močnem soncu, v senci, celo če jih nekajkrat pozabimo zaliti, jim ne bo hudega.

Če se odločimo za umetne materiale, naj bodo ti reciklirani.

Obdajmo se z rastlinami. FOTO: Followtheflow/Getty Images

Da bi bil dom resnično urejen v skladu z načeli trajnostnega življenja, seveda ne smemo pozabiti na ustrezne materiale, med katerimi vodijo naravni. Les, bombaž, platno, lan, volna, tudi z umetnimi materiali ne bo nič narobe, a le če izberemo reciklirane. Priporočljivo je kupovati pri lokalnih proizvajalcih, na ta način ne bomo le podprli domače ekonomije, ampak bomo poskrbeli tudi za manjši ogljični odtis, saj mize, blazine, odeje in drugi kosi do nas oziroma v trgovino v naši bližini ne bodo potovali na stotine in tisoče kilometrov.

Med materiali vodijo lan, bombaž, volna, les.

Lahko pa se seveda namesto v trgovino z novim pohištvom in dodatki odpravimo v prodajalno z rabljenimi izdelki, ki so običajno bolj prijazni do denarnice, še vedno pa trajnostni. Doma jih lahko obnovimo po svoje in po potrebi popravimo.

Z volno bomo dosegli domačno in toplo vzdušje. FOTO: Puhimec/Getty Images