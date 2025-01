V tem muzeju v Kranju si lahko ogledate upodobitve Franceta Prešerna

Gorenjski muzej iz Kranja ob slovenskem kulturnem prazniku vabi na odprtje razstave Kedar bodem ženin, bodeš me slikal. Likovne upodobitve Franceta Prešerna bodo predstavili v četrtek, 6. februarja, ob 18. uri v Prešernovi hiši v Kranju. »Skozi pesmi dr. Franceta Prešerna sledimo njegovi življenjski poti in vplivu kulturnozgodovinskih razmer, v katerih je ustvarjal. Pesnikova poezija nam je razgrnila njegov značaj, njegova hotenja in hrepenenja. Prešernova resnična zunanja podoba pa ostaja neznana, čeprav so ga poskušali upodobiti številni slikarji, kiparji, ilustratorji, karikaturisti in celo ustvarjalci stripov,« so pred odprtjem povedali v muzeju.

Veliko anekdot in zgodb je o tem, kako se je izmikal poziranju za portret.

Anekdot in zgodb o tem, kdo vse je želel Prešerna za časa življenja naslikati in kako se je poziranju za portret izmikal, je veliko. Pesnik je imel v Ljubljani stik z mnogimi slikarji, ki so ga hoteli portretirati, med drugim z Matevžem Langusom, ki je naslikal osebnosti iz takratnega Prešernovega kroga, a je pesnik vse njihove prošnje zavrnil. Langusa je nekoč v šali odpravil, rekoč: »Ko se bom poročil, me boš naslikal.« Vemo, da se Prešeren ni poročil. Portretirati se ni maral, menda zato, ker ni imel časa več ur sedeti pri miru, morda pa je v resnici želel, da o njem po njegovi smrti govori njegova poezija in ne njegova podoba. A po pesnikovi smrti je v skladu z zanimanjem za njegovo delo in življenje raslo tudi zanimanje za njegovo zunanjo podobo.