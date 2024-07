Ultra vseh ulter? (FOTO)

V naših logih se je že začel prodajati Huaweijev trenutno najhujši telefon, ki sliši na ime pura 70 ultra in prinaša še boljšo glavno kamero kot že tako in tako vrhunski model pura 70 pro. Seveda prihaja tudi s še višjo ceno, in sicer je za ultro v prosti prodaji treba odšteti 1499 evrov. Pa je vredno dati še tri stotake več od cene, ki jo zahtevajo za proja? Odvisno, kaj iščete.

Nora glavna kamera

Pa si oglejmo najprej kamerski sistem, ki je v primerjavi s tistim pri modelu pura 70 pro nadgrajen na vseh ravneh – le selfie kamera z ločljivostjo 13 MP in samodejnim ostrenjem je ostala enaka. Telefoto kamera s 3,5-kratno optično povečavo ima 50 milijonov slikovnih točk, optično stabilizacijo slike, ponuja pa skoraj brezizgubno 10-kratno hibridno povečavo slike, ki je dejansko uporabna. Ultraširokokotna kamera ima konkretnih 40 megapikslov, seveda pa tako kot druge obvlada samodejno ostrenje. Največja sprememba je pri glavni kameri, ki ima odslej (za telefon) velikanski senzor velikosti enega palca, fizično nastavljivo zaslonko v devetih korakih od f/1,6 do f/4, 50 MP, optično stabilizacijo slike in lasersko ostrenje.

Glavna izskočna kamera ima enega največjih senzorjev doslej.

Da bi telefon ostal razmeroma tanek (8,4 mm), so huaweijevci naredili stopničasti kamerski del, ki štrli iz ohišja, a kljub temu telefon ostane stabilen, ko ga položimo na mizo (nekateri se kar fino majejo). In to še ni vse: ko prižgemo kamero, iz ohišja še za kak milimeter izskoči glavno zrklo – skoraj tako kot pri kompaktnih fotoaparatih –, kar poskrbi za dovolj veliko razdaljo med lečo in velikim senzorjem. Ko aplikacijo zapremo, tudi leča skoči nazaj v ohišje; pri Huaweiju zatrjujejo, da naj bi mehanizem zdržal najmanj 300.000 odpiranj in zapiranj.

Resnično izjemni posnetki

In rezultati? Eh, saj človek sploh ne ve, kaj bi lahko povedal. Fotografije so enkratne, prav tako video, pri čemer je treba posebej omeniti še vsestransko uporabnost kamere. Že osnovni posnetki z vsemi lečami so odlični, pri čemer umetna pamet, denimo, prepozna hitro premikajoče se predmete in temu primerno prilagodi hitrost zaklepa, ko pa gremo v pro način, se nam odpre nov svet, kjer se lahko igramo z nastavitvami. S fizično nastavljivo zaslonko meglimo ali ostrimo ozadje pri portretih ali tihožitjih, nastavljamo hitrost zaklepa, ročno ostrimo itd. Oh in sploh. Nič čudnega, da je fotofon pura 70 ultra z naskokom zasedel prvo mesto lestvice priznanega fotografskega portala DxOMark.

Je hiter, a ni najhitrejši

Tudi sicer tale ultra ni od muh. Že po dizajnu izstopa od preostalih telefonov, pri čemer je bil naš primerek na hrbtu zaščiten s t. i. eko usnjem, ki je bilo zelo prijetno na otip. Je že res, da ultrin procesor, Huaweijev hišni izdelek kirin 9010, ni tako hiter kot snapdragon 8 gen 3, a Kitajci so še kako ponosni nanj, saj gre za plod domačega razvoja, ki podpira tudi 5G omrežja (žal ne pri nas). Testni telefon je bil opremljen s kar 16 GB rama in 512 GB shrambe, v škatli je priložen 100-vatni napajalnik, ki 5200-mAh baterijo v 15 minutah napolni do 58 odstotkov, če je treba – baterija sicer dolgo drži. Telefon je seveda tudi odporen na prah in vodo, pri čemer naj bi zdržal pol ure do dva metra globoko pod vodo.

Kaj pa Google?

Huawei je s serijo pura 70 oziroma operacijskim sistemom emui 14.2 elegantno zaobšel ameriške sankcije in v svojo trgovino App Gallery integriral odprtokodno platformo microG, ki uporabniku omogoči enostavno iskanje in nalaganje Googlovih aplikacij in storitev znotraj Huaweijeve trgovine. Potreben je le kak dodatni pritisk na zaslon, in to je to. Torej, kdor bo hotel najboljši fotofon na trgu, bo izbral tegale. Zdaj tudi Google ni več ovira.

Telefoto leča deluje tudi kot makro kamera za posnetke z razdalje 5 cm.

Igranje s fizično nastavljivo zaslonko: zamegljeno in manj zamegljeno ozadje

Igranje s fizično nastavljivo zaslonko: zamegljeno in manj zamegljeno ozadje

Tudi desetkratna hibridna povečava je povsem uporabna.