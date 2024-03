Tudi za tiste, ki ne znajo z rožami

Iz dežele vzhajajočega sonca prihaja zanimiv način gojenja rastlin, imenovan kokedama. Je ena najstarejših japonskih tradicij, povezanih z vrtnarstvom. Sklada se s tamkajšnjo filozofijo vabi sabi, ki ceni naravno lepoto v njeni nepopolnosti, ime izhaja iz japonskih besed koke, kar pomeni mah, in dama, kar pomeni krogla.

Tudi orhideje lahko vzgojimo po tej tehniki. FOTO: Olga Bryukhova/Getty Images

Gre za obliko bonsaja, ki je gojen v krogli zemlje, obdani z mahom. Ta nadomešča običajen lonček in obenem zadržuje vlago.

Večino tako posajenih rastlin enkrat na mesec za 15 minut potopimo v hladno vodo.

Tako posajene lončnice so zanimive na pogled in se podajo v vsak prostor, so tudi izjemno nezahtevne in zato idealne za vse, ki jim gojenje sobnih rastlin ne gre najbolje od rok.

Manjša rastlina

Način izdelave ni zapleten in mojster tehnike kokedama je lahko vsak. Vse, kar potrebujete, so rastlina po izbiri, zemlja, mah ter vrvica ali žica. V teoriji v obliki kokedama uspevajo vse lončnice, odločite se lahko za praprot, potos, bršljan ali katero od sukulent, ki že same po sebi niso zahtevne za gojenje. Izberite manjšo rastlino.

Tehnika kokedama je preprosta, takšnega gojenja sobnih rastlin se lahko loti vsak. FOTO: Zummolo/Getty Images

Odstranite jo iz lončka, s korenin stresite vso zemljo in jih potopite v vodo. Vlažne korenine bodo substratu omogočile, da se bo lepše spojil z njimi. Priporočljivo je zmešati šoto, ilovico in pesek v razmerju 5: 2: 3. Mešanica je na voljo tudi v vrtnarskih centrih. Po potrebi dodajte malo vode in iz zmesi okoli korenin oblikujte kroglo. To obdajte z mahom, ki ga povežite z vrvico ali žico. Tako pripravljeno rastlino postavite na katero koli površino ali jo obesite.

Primerna je tudi za zunanje okrasne rastline. FOTO: Natalia Lagutkina/Getty Images

Občasno jo obrnemo

Enostavno vzdrževanje je ena največjih prednosti te tehnike. Večino tako posajenih rastlin je dovolj enkrat na mesec za 15 minut potopiti v hladno destilirano vodo. Potopite samo kroglo s koreninami, rastlina naj bo ves čas nad vodo. To potem odcedite in rastlino vrnite na njeno mesto. Občasno jo je priporočljivo obrniti, tako bo z vseh strani dobivala svetlobo in enakomerneje rasla.