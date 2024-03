Tudi v vazi imajo radi mraz

Marec je mesec, v katerem praznujejo ženske in imajo svoj dan mame, zato v ospredje tako ali drugače pogosto stopijo šopki svežih spomladanskih cvetlic, med njimi zelo priljubljenih tulipanov. Ne glede na to, ali jih boste prejeli v dar, kupili ali nabrali na svojem vrtu, si nedvomno želite, da bi kar najdlje ohranili svežino. Da bi dolgo krasili vaš dom, poglejte nekaj napotkov za nego.

Tulipani v šopku načeloma zdržijo do deset dni. Odvisno seveda od tega, kako odprti so njihovi cvetovi ob nakupu ali nabiranju. V vsakem primeru je dobro izbrati takšne s še malo zaprtimi cvetnimi lističi. Preden jih postavite v vazo, jih vsaj za dve uri zavijte v vlažen papir in postavite na hladno, lahko tudi v hladilnik. Tako bodo počasneje oveneli.

Vazo, v kateri bodo tulipani, res dobro operite. S stebel odstranite liste, ki bi sicer bili v vodi. Tudi s tem boste podaljšali življenjsko dobo šopka, saj se na listih hitro namnožijo bakterije, ki škodujejo cvetlicam.

Voda naj bo čim bolj mrzla in sveža, stebla prirežemo pod kotom. FOTO: Petrenkod/Getty Images

Povešeni cvetovi

Tulipani ves čas pijejo vodo, zato bodite pozorni, da bo z njo vedno napolnjena vsaj polovica vaze. Vodo je treba redno, najmanj vsaka dva dneva menjati, kajti umazane in postane ne marajo. Naj bo res mrzla, lahko ji dodate tudi kakšno kocko ledu.

Pomembno je, da pred vsako menjavo vode vazo pomijete ter pod kotom 45 stopinj prirežete stebla, da bodo rastline lažje vpijale hranila. Slednja prispevajo k daljši obstojnosti šopka: vodi lahko dodate posebna sredstva, ki so na voljo v cvetličarnah in podaljšujejo svežino cvetov, pogosto so že priložena šopkom, ali pa dodate nekaj bakrenih kovancev, nekaj kapljic vodke, pol žličke sladkorja, pol aspirina ali nekaj kapljic soka limone. Vse to bo poskrbelo, da bo šopek dlje svež.

Čeprav je kombinacija lepa, narcise niso primerna družba za tulipane.

Ni vseeno, kam boste vazo postavili. Naj ne stoji na neposredni sončno svetlobi in ne v bližini grelnih teles, vročina škodi tulipanom. Naj ne bo v bližini sadja, ki sprošča etilen, plin, škodljiv za rezano cvetje.

Tulipani imajo težke cvetove, ki jih stebla včasih težko nosijo, zato se povesijo. To ne pomeni, da so uveli, pomeni pa, da potrebujejo malo opore: če jih boste postavili v dovolj veliko vazo in stebla povili s tanko žičko, bodo ostali pokončni. Imate občutek, da se vaši tulipani premikajo? Občutek vas ne vara, obračajo se namreč proti viru svetlobe, s čimer želijo nase pritegniti morebitne opraševalce. Občasno obrnite vazo, da se ne bi vsi nagnili v isto smer. Čeprav je kombinacija lepa, narcise niso primerna družba za tulipane, kajti prve iz stebel izločajo sluz, zaradi katere drugi hitreje propadejo.

