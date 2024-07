Tudi psi uživajo v masaži

Masaža lahko dela čudeže. Pod ravno pravimi pritiski dlani in prstov kar čutimo, kako iz nas odteka stres, od sedenja ali pretirane telesne vadbe zategnjene in trde mišice pa se skoraj čudežno sprostijo. Toda ljudje nismo edini, ki poznamo blagodejne, že celo zdravilne učinke masaže, podobno v njej uživajo psi.

Ravno pravšnje gnetenje in božanje našim kosmatinčkom pomagata, da se sprostijo in preženejo morebitna stres ali nemir. Je odličen način, da se vez med pasjim lastnikom in psom še poglobi. Psičku lahko olajšamo bolečino in poskrbimo tudi za boljšo prekrvitev, kar deluje protivnetno. Koristi je torej cel kup, nič čudnega torej, da je pasja masaža včasih del veterinarske terapije.

Ne le ljudje, tudi psi uživajo v sproščajoči masaži. FOTO: Quasarphoto/Getty Images

Izogibajte se delov telesa, kjer vašemu psu dotiki ne ustrezajo.

Celovito masažo globokega tkiva, sploh ko ta psičku pomaga v boju proti resnejšim zdravstvenim težavam, kot so revmatična obolenja, bolezni sklepov ter po operacijah, prepustite strokovnjakom. Preprostejše masaže, s katero našega štirinožnega prijatelja v prvi vrsti razvajamo, pa se zlahka lotimo sami, doma in brez strokovne podkovanosti. V njej ne bo užival le pes, pač pa tudi mi, saj čohanje in božanje tudi na ljudi vplivata nekoliko terapevtsko in pomirjajoče.

Umirjeni gibi

Čeprav so koristi masaže za psa, naj bo mladiček ali starejši občan, neizpodbitne, ni nujno, da bo v njej takoj užival. Ko se po njem od glave do tačk sprehajamo z rokami, to od njega zahteva tudi neomajno zaupanje v nas. Če masaže ni vajen, se je lotimo, ko je že sproščen. Morda proti večeru, ko se je na dolgem sprehodu dodobra zdivjal. Začnemo počasi in nežno, le z dlanmi, ti prvi koraki naj se ne razlikujejo od siceršnjega čohanja. Najverjetneje se vam bo zadovoljno prepustil, če ne, pa ga ne silite, počakajte na kdaj drugič.

Pasja masaža je tudi del terapije po nekaterih operacijah in pri obolenjih sklepov in mišic. FOTO: Georgiy Datsenko/Getty Images

Najboljši uvod v pasjo masažo so počasni, umirjeni in nežni gibi vzdolž telesa. Začnemo pri glavi in ga nato z nežnim pritiskom dlani gladimo vzdolž hrbtenice vse do korena repa. Po eni ali drugi strani, a ne po kosti. Tovrstno glajenje na kužka učinkuje sproščajoče in pomirjajoče, dobro lahko deluje tudi pri tesnobnosti, celo tedaj, ko se pes boji človeškega dotika. S tovrstnimi dotiki se nauči zaupati.

Pri masaži nikoli ne pritiskajte neposredno na kosti, vselej potujte ob njih.

Opazujemo vedenje

Naslednja tehnika, ki sprosti in pomiri, je nežno masiranje glave. Začnite pri smrčku, ki je tudi akupresurna točka, nežno potujte po dolžini smrčka, med očmi, čez vrh glave in nazaj. Od tod lahko pozornost preusmerite še na uhlje. Običajno psi že ob najbolj preprostem božanju in gnetenju uhljev uživajo, z nekaj pravimi prijemi pa se bo uživancija spremenila v izvrstno terapevtsko umirjanje. Začnete s palcem na notranji strani uhlja, kazalec pa naj bo na zunanji strani. S tem prijemom od korena uhlja drsite proti konici in zaključite tako, da rahlo povlečete/pocukate. A ne preveč! Vseskozi opazujte, kako se pes vede. Če deluje nemirno, pritisk popustite. To naj vam bo vodilo pri vseh oblikah masaže in katerega koli dela telesa.

Pasja masaža se vse bolj uveljavlja pri okvarah sklepov in mišic, ki pridejo s starostjo. Tisto, ki lajša artritične težave, sicer prepustite strokovnjakom, a z nekaj pravimi pritiski lahko pomagamo sprostiti psičkove zategnjene mišice zadnjih tac, ki so povezane s slabšo gibljivostjo oziroma oteženo hojo. Tu napetost sprostimo s pritiskanjem palcev, z njimi krožimo v majhnih krogih, s čimer nežno gnetemo psičkovo zadnjo stegensko mišico, počasi, centimeter za centimetrom, po celotni mišici.