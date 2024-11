Trik, ki iz hladilnika prežene smrad: to morate položiti vanj

Ne glede na to, kako skrbno in dosledno čistite hladilnik, lahko se zgodi, da se v njem pojavi neprijeten vonj. Tega poleg jedilne sode in kavne usedline prežene tudi običajna kreda.

Zaradi porozne strukture namreč vpija vlago, ki je pogosto kriva za nastanek plesni, hkrati nase veže vonjave, ki v hladilniku niso ravno dobrodošle ter so posledica shranjevanja čebule, rib, česna in drugih živil z močnim vonjem.

FOTO: New Africa/Shuttertsock

Ali pa so posledica dejstva, da se vam je v njem kaj pokvarilo.

Daljša svežina

A ne samo to: če boste na police hladilnika položili nekaj koščkov krede, bosta sadje in zelenjava svežino zadržala dlje.

Zlasti je dobrodošla pri shranjevanju darov narave, ki ne marajo preveč vlage, denimo jabolk ali grozdja, kajti kreda ohranja optimalno vlažnost.

FOTO: Olesia Bilkei/Shutterstock

Kako jo uporabljati?

Za najboljši učinek koščke krede položite v odprto skodelico ali bombažno vrečko, to pa na polico hladilnika.

Vsakih nekaj tednov jih zamenjajte z novimi, saj sčasoma kreda, ki je cenovno dostopna in ekološko sprejemljivejša od različnih pripomočkov za ohranjanje svežine v hladilniku, izgubi učinkovitost.

FOTO: Stokkete/Shutterstock

Učinek bo večplasten: hladilnik bo vedno svež, hrana v njem se bo ohranila dlje, stroški pa ne bodo pretirano bremenili vašega proračuna.