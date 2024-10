14 stvari, ki v dom prinašajo nesrečo: znebite se jih

V domala vsakem domu so predmeti, ki na srečo ne vplivajo najbolje. Na žalost se njihovega učinka največkrat sploh ne zavedamo in jim zato ne posvečamo prave pozornosti.

Portal Atma niza 14 takšnih, ki bi se jih v korist sreče, zadovoljstva in blagostanja morali po feng šuju čim prej znebiti.

Nered

Res je, ni predmet, ga pa povzročajo nakopičene stvari, ki ležijo povsod: umazana posoda v kuhinji, zanemarjena kopalnica, dnevna soba, polna oblačil, razmetana spalnica …

Neurejeni prostori ovirajo pretok pozitivne energije, zato je prvi korak do sreče vzpostavljanje reda. Tudi tako, da se znebite vsega, česar ne potrebujete.

FOTO: Kristin Mitchell/Gettyimages

Poškodovane pipe in cevi

Ne samo, da pipe in cevi, ki puščajo, pomenijo višje izdatke, predstavljajo tudi vir nesreče, zato jih je dobro čim prej popraviti oziroma zamenjati.

Prah in smeti

Nakopičen prah ne glede na to, kje leži, prispeva k stagnaciji energije in preprečuje dotok pozitivnih vibracij v dom.

Skupaj s smetmi, ki zavzemajo dragoceni prostor, odvrača srečo in slabo vpliva na finance.

Prazne plastenke in steklenice

Seveda jih ima vsaj nekaj vsak, saj so priročne za shranjevanje različnih živil, a če so postavljene po kuhinjskem pultu, je to lahko odgovor na vprašanje, zakaj je v domu čutiti slabo energijo.

Prazno embalažo postavite v klet ali na podstrešje tako, da je ne boste imeli pred očmi.

Umetno cvetje in suhe rastline

Oboje velja za enega največjih virov finančnih težav. Predstavlja namreč nekaj, kar bi moralo biti živo, a je v bistvu mrtvo, zato označuje stagnacijo.

Ne kupujte umetnega in ne krasite doma s šopki iz suhega cvetja.

FOTO: Shutterstock

Pokvarjena hrana v hladilniku

Čas je za temeljito čistko in iz njega odvrzite vse, kar je pokvarjeno ali čez rok uporabnosti.

S shranjevanjem pokvarjene hrane v dom prikličete nesrečo.

Polomljene in nedelujoče stvari

Naj gre za pohištvo, posodo, naprave ali karkoli drugega, kar je pomoljeno, nedelujoče, razbito in dotrajano, mora za srečo in uspeh čim prej iz hiše.

Odkrita WC školjka

Čisto na kratko: dvignjen pokrov na straniščni školjki omogoča odtekanje denarja.

Umazana okna

Čista in velika okna v dom privabijo pozitivno energijo, na drugi strani pa umazana onemogočajo dotok te in s tem stojijo na poti do sreče ter finančnega blagostanja.

Odmrle lončnice

Tako kot plastične in posušene rože tudi odmrle lončnice niso dobrodošle, saj oddajajo energijo stagnacije in s tem ovirajo napredek.

Figurice in magneti

Tu si res lepi spominki, a na njih se nabira veliko prahu in umazanije, ki ju ni mogoče očistiti, s tem je oviran dotok pozitivne energije.

Zlasti po feng šuju niso dobrodošli magnetski na hladilniku. Vrata tega naj bi bila za srečo in uspeh čista ter prazna.

FOTO: Brizmaker/Gettyimages

Napačna umetnost

Prizori, ki prikazujejo negativne predmete, smrt, razburkano morje ali stvari v razpadajočem stanju niso dobra podlaga za srečo in uspeh.

Fotografije, na katerih niste v najboljšem obdobju

Izogibajte se jih, saj vas držijo v času, ki bi ga raje pozabili, s tem ovirajo na poti do boljšega življenja.

Kaktusi

Po feng šuju so rastline z ostrimi bodicami ali suličastimi listi vir slabe energije in lahko vodijo v finančne težave.

Nadomestite jih z zelenjem, ki ima velike in zaobljene listne ploskve. To namreč prinaša srečo na vseh področjih življenja.

Predmeti, ki prinašajo srečo, ljubezen in uspeh

Lovilec sanj: Obesite ga nad posteljo, do vas bo spustil samo lepe sanje in s tem več sreče ter zadovoljstva.

FOTO: Alina Demidenko/Gettyimages

Zelene rastline: Lepo negovane in brez ostrih konic višajo kvaliteto bivanja in v življenje prikličejo srečo ter uspeh.

Akvarij: Ne postavljajte ga nasproti oken ali vrat, najboljše mesto je levo od vhodnih vrat v prostoru, kjer sprejemate goste.

Po feng šuju je najbolje, če v njem plava osem zlatih ribic, saj število osem po tej filozofiji privablja napredek in rast.

Družbo naj jim dela ena črna ribica, ki privlači denar.