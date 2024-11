Trik, kako v le eni potezi zmehčamo goveje meso (VIDEO)

Stavimo, da bi se goveji zrezki na marsikateri mizi znašli večkrat, če ne bi bili tako pogosto trdi in suhi. Kako mehko je goveje meso, je seveda že v samem začetku odvisno od tega, kateri del izberemo, zelo veliko vlogo pa igra tudi predpriprava. A brez skrbi, ni nujno, da bo govedina mehka samo, če je starana in uležana. Zmehčamo jo lahko že s precej preprostim trikom.

Osnova vsakega dobrega govejega zrezka je seveda kakovostno meso. Kakovostni zrezki imajo lepo rdečo barvo, rahlo marmoriranost in so enakomerno debeli. A to še ne pomeni, da bodo mehki.

Klasični napotki za mehko teksturo se navadno glasijo v naslednjem zaporedju. Pomembno je, da meso vzamemo iz hladilnika vsaj 30 minut pred peko, da doseže sobno temperaturo. To omogoča enakomerno pečenje. Še prej zrezke nežno osušimo s papirnato brisačo, saj se na suhi površini meso lepše zapeče.

Za mehčanje pa navadno lahko uporabimo kuhinjsko kladivo ali meso mariniramo. Marinada z oljčnim oljem, limoninim sokom, česnom in zelišči je klasična izbira, ki doda okus in poskrbi za mehkejšo teksturo. A mariniranje mesa od nas zahteva ščepec strateškega razmišljanja v prihodnost, in če mesa v marinado nismo potopili za nekaj ur, preden smo se lotili priprave kosila, nam to ne bo kaj dosti v pomoč.

V takšnih primerih nam bo tako prav prišel trik Brine Robinik Kobal, ki si ga lahko ogledamo v zgornjem videu. Goveje zrezke namreč lahko zmehčamo z uporabo sode bikarbone. Približno eno čajno žličko je potresemo čez surovo meso, začinimo in dobro premešamo. Nato za 15 do 20 minut vse skupaj postavimo v hladilnik. Soda bikarbona bo zvišala pH mesa, kar zmanjša izgubo vlage pri toplotni obdelavi.

Meso nato spečemo kot običajno in zrezki bodo občutno bolj mehki. Pa brez skrbi. Sode v kosilu po okusu ne boste čutili.

Priporočamo še: Priljubljene jedi z ješprenjem