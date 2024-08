TOP 3 shranki s papriko, ki ne smejo manjkati v ozimnici

1. Pečene in vložene paprike

Kdor ima hišo z vrtom, je v prednosti pred prebivalci blokovskih naselij. Pečenju lahko namreč doda začimbo, ki dober izdelek pretvori v vrhunskega. Dim je tisti element, brez katerega ni vrhunsko pečenih paprik. Če vrta ni, jih spečemo v pečici. Brez skrbi, obe različici smo pripravili za vas. Še namig za kuhanje: vložena paprika ni le za prilogo ob narezku, čudovito se poda v nekaterih jedeh, okrepi namaze, oplemeniti slana peciva. Ste že slišali za špansko pito?

2. Ajvar

Receptov zanj je ničkoliko, pravzaprav ga vsak kuhar dela malce po svoje. Edini so si v tem, da uporabimo rdečo mesnato papriko, ki jo je treba najprej speči, pečeno zelenjavo pa grobo zmeljemo ali nasekljamo. Stari recepti pravijo, da se mora ajvar kuhati dve, tri ali več ur, razlog je najbrž v konzerviranju jedi, ko še ni bilo steklenih kozarcev s pokrovi, ki omogočajo vakuumsko zapiranje, kar preprečuje okužbe živila. Danes je čas kuhanja bistveno krajši, tako paprika ohrani več specifičnega okusa.

3. Sataraš na zalogo

No, tukaj ni samo paprika, jo pa v tem shranku ogromno porabimo. Ko poleti na vrtu vse ponori in smo že preutrujeni od ozimnice, preprosto prepražimo čebulo, ji dodamo narezane paradižnike, paprike in jajčevce, nato pa vse skupaj potisnemo v pečico za kakšno uro in pol do dve (odvisno od količine in vsebnosti vode), da se zelenjava zmehča in zgosti.