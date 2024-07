TOP 3 juhe s stročjim fižolom

Zelenjavna z veliko stročjega fižola

Preprosta, a izjemna je juha iz stročjega fižola, ki ji poseben okus daje v njej kuhana zelenjava: paprika, paradižnik, česen in čebula, ki jo na koncu posebej zmeljemo in dodamo nazaj, s tem pa jed nekoliko zgostimo. Če želimo, da je še bolj gosta, pripravimo podmet iz moke in kisle smetane, to pa je različica, kakršno pripravljajo prleške gospodinje. Za ljubitelje mesa dodamo še popečeno slanino ali klobase.

1 kg stročjega fižola

5 krompirjev

2 zrela paradižnika

2 papriki

1 čebula

3 stroki česna

1 vejica rožmarina

1 šopek peteršilja

1 lonček kisle smetane

1 žlica bele moke

sol, poper

olje

Priprava

Zelenjavo očistimo, fižol narežemo na dva ali tri centimetre dolge koščke, papriko in paradižnik na večje kose. Čebulo in česen olupimo in prepolovimo. Krompir olupimo in narežemo na koščke. V lonec stresemo fižol, krompir, papriko in paradižnik ter čebulo in česen. Zalijemo z vodo in zavremo. Dodamo vejico rožmarina in malo nasekljanega peteršilja, lovorjev list ter solimo in popramo. Na zmernem ognju kuhamo slabe pol ure, da se zelenjava zmehča. Iz juhe poberemo rožmarin in lovor ter paradižnik, papriko, čebulo in česen. Zelenjavo, ki smo jo pobrali iz lonca, zmeljemo s paličnim mešalnikom in vrnemo. V skodelici zmešamo moko in vodo ter smetano, zlijemo v juho in prevremo. Okrasimo s svežim peteršiljem.

Boranija

Odlična jed balkanske kuhinje. Okusna je tudi naslednji dan. Če imate čas in dovolj sestavin, jo skuhajte v dvojni količini.

100–150 g mesnate slanine ali 400 g svinjskega mesa

pločevinka vloženega paradiž­nika ali 500 g svežega zrelega paradižnika

500 g stročjega fižola

vejica šetraja

šopek peteršilja

sol, poper

po potrebi žlica moke

Priprava

Slanino narežemo na kocke in stresemo v lonec. Če smo izbrali meso, ga narežemo na kose, velike za grižljaj. Stročji fižol očistimo, narežemo na centimetrske koščke in stresemo v lonec. Pristavimo, prepražimo, dodamo paradižnik in malenkost vode. Začinimo s soljo, šetrajem, in ko zavre, nad šibkim ognjem pokrito kuhamo približno 20 minut, da se fižol zmehča. Nazadnje jed po potrebi zgostimo z žlico moke, krepko popramo, še minuto ali dve kuhamo, nato pa obilno odišavimo s peteršiljem. Ponudimo s sezonsko solato ob pečenem ali kuhanem krompirju.

Juha iz mladega stročjega fižola, kot so jo pripravljali v starih časih

Za to juho potrebujemo resnično mlade pridelke: mlad stročji fižol, ki je na hitro pokuhan mehak kot maslo; kolerabica še majhna in sladka skoraj ne potrebuje lupljenja; korenček: si lahko mislite kakšen okus in koliko vitaminov ima?! Potem so tu krompirčki – majhni, umiti in nič lupljenja, ker ni potrebno ...

600 g stročjega mladega fižola

200 g nadzemne kolerabe

500 g krompirja

150 g korenja

½ čebule

liter mlačne vode

lovorjev list

3 vejice peteršilja

malo maščobe in sol

zabela: 1 čebula in maščoba

Priprava

Stročji fižol očistimo in skuhamo v slani vodi, ga odcedimo in pustimo v topli posodi. Korenje, krompir, kolerabo olupimo in narežemo na poljubne kocke. Čebulico nasekljamo, na maščobi popražimo, nato dodamo lovor in polovico nasekljanega peteršilja in pustimo nekaj časa, da oddata aromo. Dodamo zelenjavo, jo na hitro prepražimo ter zalijemo s pol litra mlačne vode, solimo in kuhamo do mehkega. Malo pred koncem kuhanja zelenjavne juhe dodamo še preostanek vode. Naredimo zabelo: čebulo nasekljamo in pražimo do zlato rjave barve. Juho prelijemo v servirno skledo, povrhu potresemo kuhan fižol in zabelimo s čebulno zabelo.

