To počnejo ženske, ki se jim nihče ne more upreti

Privlačnost se zdaleč ne izvira le iz videza. Gre namreč za kombinacijo lastnosti, pogleda nase, pogleda na svet ter dejanj, zaradi katerih se drugi nekomu preprosto ne morejo upreti.

Kaj počne ženska, ki je v očeh okolice posebej zanimiva in privlačna? Odgovore ima City magazine.

Ve, kaj hoče in česa si želi, ter je tega ni strah povedati

Pozabite na star nasvet, da bi morala biti dama zadržana in previdna. Žensk, ki v sodobnem svetu veljajo za privlačne, ni strah ali sram izraziti svojih želja in pričakovanj, kar drugi cenijo.

Jasno izražanje mnenj, stališč in želja je zato eden od temeljev privlačnosti. Pogoj zanj je seveda dobro poznavanje sebe.

FOTO: Gettyimages

Dobro se počuti v svoji koži

Samozavest je atraktivna, vendar se je ne sme zamenjevati za aroganco in prevzetnostjo.

Ženska, ki se dobro zaveda svoje vrednosti, se ne podcenjuje in se spoštuje, spoštuje pa tudi druge, ter je zato privlačna ženska.

Ima svoje strasti, hobije in zanimanja

Ne glede na to, ali je samska, ali v zvezi, privlačna ženska ohranja svoje hobije in se v vsakem primeru ukvarja s stvarmi, ki jo zanimajo ter ji prinašajo veselje.

Je neodvisna in posledično zanimiva. Hkrati zna poiskati ravnovesje med časom, ki ga preživlja ob dejavnostih, ki so ljube njej ter časom, ki ga nameni za aktivnosti, ki veselje prinašajo ljudem, ki jih ima rada in jih zato ne zanemarja.

FOTO: Gettyimages

Zna sprejeti in dati pohvalo

Komplimenti so pomemben element vsakodnevne komunikacije.

Ženska, ki se zaveda svoje vrednosti, jih zna sprejeti in ženska, ki ceni osebe, ki so ji blizu, jih zna tudi dajati.

Skrbi zase

Ne le z vidika fizičnega izgleda temveč tudi z vidika psihičnega in zdravja nasploh.

In v očeh drugih privlačna ženska se zaveda pomena skrbi zase in je nikoli ne zanemarja.