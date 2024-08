Obnašanje, ki ga v zvezi nihče ne prenaša

Ljubezen je pomembna sestavina življenja, iz nje zrastejo razmerja, ki pa se, ne glede na to, kako močna so čustva, zaradi določenih dejanj hitro podrejo.

Kajti so obnašanja, ki jih nihče v zvezi ne prenaša. Katera so usodna in se jih morate, če so značilna za vas, hitro otresti, opozarja City Magazine.

Nezanesljivost in pomanjkanje podpore

Lahko se zgodi, da kdaj nimate časa in da ste preobremenjeni za pomoč svojemu srčnemu izbrancu ali izbranki, a če se partner nikoli ne bo mogel zanašati na vas ter ga boste večkrat razočarali, ne bo dolgo v razmerju z vami.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Obsedenost z videzom

Seveda je videz pomemben, vendar še zdaleč ni edina kvaliteta, ki zagotavlja privlačnost.

Če boste obsedeni z vašim ali videzom sočloveka ter ga zato kritizirali in mu prigovarjali, kako naj ga spremeni, zveza med vama ne bo cvetela.

Pretiran nadzor in ljubosumje

Ne, to ni znak ljubezni, to je znak negotovosti vase in ob negotovem parterju, ki je posesiven in obseden z nadzorom, nihče ne bo prav dolgo zdržal.

FOTO: Gettyimages

Stalno negodovanje

Dejstvo je, da življenje niso samo rožice, a dejstvo je tudi, da kdor ne vidi lepega ter se stalno in nad nečim pritožuje, ni najbolj zabaven življenjski sopotnik.

Nepripravljenost vlagati v zvezo

Odnos je lahko zdrav in trajen samo, če vanj vlagata oba. V vseh smislih in pogledih.

Če nekdo vse prelaga na enega, ta ne bo prav dolgo z njim v zvezi.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Različni življenjski cilji

Včasih si dva prepusto nista kompatibilna.

Čeprav sprva to morda ostane skrito ali vsaj ni moteče, na dolgi rok zveza med človekoma, ki imata na prihodnost povsem različne poglede, ne more obstati.

Otročje obnašanje in neodločnost

Kvaliteti, ki ju vsi iščemo v zvezi, sta varnost in stabilnost, oboje lahko zagotavlja le nekdo, ki je zrel in odgovoren.

Neodločnost in otročje obnašanje - pa naj bo na prvi pogled še tako zabavno, sta minusa, ki ju večina ni pripravljena spregledati.