To je 5 znakov, da je moški pripravljen na zakon

Nedavne ameriške raziskave so razkrile, da si več kot polovica moških med 21. in 35. letom želi čim prej ustvariti družino in se ustaliti, torej poroka ni samo list papirja. Po kakšnih znakih lahko prepoznate, da je vaš partner pripravljen na usodni da?

Mir

Moški, ki se je naveličal petkovih večerov in zabav in ima občutek, da je njegovo življenje ena sama zmeda, se bo želel umiriti, kar za seboj potegne tudi idejo o resnem partnerskem odnosu oziroma poroki. S partnerico bo začenjal pogovore o skupni prihodnosti, izbiri otrokovih imen, saj je ona bodoča mati, spremenil bo življenjski slog, če bo treba, skratka, pripravljen se je marsičemu odpovedati ali se potruditi za to, da doseže svoj cilj.

Skupno življenje

Če se moški odloči za skupno življenje, je že to lahko znak, da je predan odnosu, vendar pa lahko partnerja še vedno živita drug mimo drugega. Ko pa moški odkrito pokaže, da uživa v skupnem življenju, da mu je všeč, da se zjutraj zbudita skupaj, da so mu všeč skupne aktivnosti in razvajanje v dvoje, takrat je pripravljen na korak več v odnosu.

Napake

Niso samo ženske tiste, ki se pritožujejo nad moškimi, tudi moški opazijo ženske napake, le da o njih pogosto modro molčijo. Moški, ki je pripravljen sprejeti in živeti z žensko in vsemi njenimi pomanjkljivostmi, se je z njo pripravljen tudi poročiti.

Družina

Moški so kljub dolgotrajnemu partnerskemu odnosu lahko zelo zadržani do družine svoje partnerice, kar se običajno korenito spremeni, ko se odločijo za poroko. Takrat njena družina postane tudi njegova, takrat sprejme svoje nove vloge, ker je pripravljen pokazati, da misli resno.

Finance

Denar igra pomembno vlogo v vsakem partnerskem odnosu in vsak odnos ima okoli denarja svoj dogovor. Moški, ki resno razmišlja o prihodnosti v dvoje in poroki, se je pripravljen odpovedati marsičemu, kar je prej namenjal sebi, da bi lahko z ženo živela lepše življenje. Namesto novega pametnega telefona raje odličen pralni stroj, zakaj pa ne?