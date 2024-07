To hitro sladico naredite, če je ringlo na vašem vrtu podivjal

Vsi poznamo domače slive, zapeljive temno modre, izjemno okusne sadeže, ki so nekoč zoreli na malone vsakem kmečkem pa tudi mestnem dvorišču. Ima številne sorodnice, nekatere rastejo tudi v divjini, vsem pa sta skupna podoben okus – sliva je sicer nekoliko slajša – in uporabnost.

Razlikujejo se predvsem po obliki, velikosti in barvi, zaradi različnih poimenovanj se lahko nepoznavalec med posameznimi vrstami hitro izgubi. Gotovo ste slišali za ringlo, morda tudi za cimber in mirabelo ali mrgolano. Poglejmo najprej prav tako dobro znani ringlo, ki je sicer vrsta azijske slive, dodobra udomačena tudi v naših krajih. K nam je prišel v šestnajstem stoletju iz Turčije, najprej v Francijo, od tam pa se je razširil po vsej Evropi. V nasprotju s podolgasto domačo slivo je ringlo okrogel in ima izrazit šiv, kot da bi bil sestavljen iz dveh polovic, sočni plodovi so lahko rdeče, rumene ali zelene barve v vseh možnih odtenkih, uporabni so podobno kot navadna sliva.

Omeniti moramo tudi divjo vrsto cimber, ki je divjak cepljenih vrst koščičarjev, kar pomeni, da zraste kot sejanec iz sliv ali celo marelic. Plodovi so okrogli, rumene, rdeče ali zelene barve, a manjši od omenjenega ringloja. Za vse sorodnice slive velja, da so uporabne za predelavo v sokove, marmelade, želeje ali džeme, vendar naj opozorimo, da vsebujejo manj pektina, zaradi česar jim moramo med kuhanjem dodajati več sladkorja ali želirnega sredstva. Če ne želimo dodajati sladkorja, jih kombiniramo s sadjem, ki ima več pektina, primer domača sliva. Pomembna razlika med sorodnicami je tudi v tem, kako se plodovi razkoščičijo, pri ringloju in cimberju se je treba kar potruditi.

Tako ringlo kot cimber lahko uporabimo tudi za pripravo pogač, zavitkov, pit in kolačev. Očistimo jih in po potrebi razkoščičimo, sladkamo in z njimi obložimo vlečeno, kvašeno, krhko testo ali pač biskvit, odvisno od sladice. Iz vseh vrst sliv pripravimo odličen liker ali pa jih skrijemo v slastne krompirjeve cmoke. Še preden pa se lotimo predelave sliv v marmelado ali druge jedi, se seveda najemo svežih, divje vrste so še posebno prijetnega, nekoliko kiselkastega in zato osvežujočega okusa. Opisanih vrst na tržnici ali v trgovini najbrž ne bomo mogli kupiti, zagotovo pa ne bo nobene zamere pri sosedu, če jih bomo nabrali košaro ali dve. Na sprehodu med vrtovi namreč lahko opazimo, da jih le redki pobirajo, plodovi večinoma padejo na tla in gredo v nič.

Recept: Mafini z ringloji

Mafini so preprosto pecivo, ki ga brez težav pripravijo tudi začetniki. Običajno pripravimo sladke, imenitni pa so tudi v slani različici. Morda s skuto oziroma rikoto kot v današnjem receptu. Za slane namesto sladkega sadja v maso dodamo koščke sira, klobas ali slanine, pa različno zelenjavo, na primer špinačo ali blitvo, dobre so tudi gobe.

Sestavine

250 g moke

1 pecilni prašek

100 g sladkorja

100 g masla

3 jajca

300 g rikote

200 g ringlojev

pol limone

pol žličke soli

Priprava

Moko zmešamo s pecilnim praškom in soljo. V drugi skledi penasto umešamo rumenjake in sladkor, iz beljakov stepemo sneg. V rumenjake dodamo limonov sok in naribano limonino lupino. Premešamo in dodamo še stopljeno maslo in rikoto.

Še enkrat premešamo, potem pa vmešamo moko in na koncu zelo nežno še sneg. Ringloje operemo in razpolovimo in jih zmešamo v maso. Modelčke za mafine obložimo s papirčki in jih napolnimo s pripravljeno maso. Pečemo na 180 stopinj Celzija približno 40 minut.