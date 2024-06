Tedenski jedilnik: preprosta kosila za vsak dan

Ponedeljek: Najpomembnejša lastnost dobre rižote je kremnost in za to je treba zadostiti več pogojem. Najprej: pravi riž – s kraljevskim carnarolijem ali slavnim arboriem ne moremo zgrešiti. Prav tako je pomembna tehnika priprave – tekočino moramo dodajati postopoma in med nenehnim mešanjem, da nase veže škrob iz riža. Piko na i dajo mlečni izdelki. Maslo in parmezan sta obvezna oprema, mi pa gremo še korak dlje z odlično burrato.

Torek: Bistvo te jedi je v zgoščenem in sladkem okusu paradižnika, ki ga ojačamo še s pikico čilija, vse skupaj pa dobi dodatno dimenzijo s kančkom smetane in obilico naribanega parmezana. Kaj pa tukaj dela vodka? Dejstvo je, da ima ta v sebi neko posebno ostrino, ki se neverjetno dobro poveže s paradižnikom in poskrbi, da je še boljši, bolj izrazit. Poskusite, nato pa omako pripravite še z vinom. Nekaj vam bo manjkalo, smo prepričani.

Sreda: Že po vonju hitro ugotoviš, da je polna mete, ki pa se z grahom izvrstno razume. Čisto po grško lahko ob bok meti postavimo še sir feta in dobimo osvežilno, a kremno juho, ki ne štedi z močmi pri napadu na brbončice. Popraženi mandljevi lističi so hrustljava pika na i.

Četrtek: Srednja vrednost med tem, da priprava ni preveč zapletena, jed pa je postrežena videti imenitna, primerna tako za slavja kot kuho med tednom (in zato je najbolje, da si nekaj teh zvitkov pripravimo na zalogo in zamrznemo, da so vedno pri roki). Zraven pa skleda solate. Kako je to dobro!

Petek: Mineštra z bučkami je vedno dobra izbira, ko ne želimo preveč otežiti želodca, pojesti nekaj na žlico in skuhati nekaj na hitro, a vseeno ostati pri zdravi domači prehrani.