Te kosi so dovolj za najbolj modno jesen

Če občudujete ženske z izjemnim stilom in podrobno preučujete njihovo garderobo, ste zelo verjetno zasledile, da sploh nimajo ogromnega števila kosov, temveč tiste, ki jih nosijo v različnih kombinacijah in ob raznih priložnostih. Poleg tega, da se ta oblačila lepo kombinirajo praktično na vse, pa so tudi kvalitetna, kar jim doda potrebno sofisticiranost, da lahko določen slog označimo za res dober.

Gre za koncept kapsulne garderobe, o kateri smo tudi že na teh straneh večkrat pisali. Koncept se je prvič pojavil že v 40. letih, trideset let pozneje se mu je posvetila in pojem dodobra razdelala lastnica londonskega butika Wardrobe Susie Faux. Po njenih besedah je kapsulna kolekcija sestavljena iz nekaj ključnih kosov, ki ne bodo nikoli iz mode, kot so krilo, hlače in plašč, te pa kombiniramo s sezonskimi kosi. Ameriška oblikovalka Donna Karan je leta 1985 oblikovala večno kapsulno kolekcijo, sestavljeno iz sedmih kosov, ki jih lahko med seboj kombiniramo in ustvarimo tako službeni videz kot bolj ležerno kombinacijo za prosti čas.

Če se spogledujete s sestavljanjem svoje lastne kapsulne kolekcije, je jesen dobra priložnost za start. Prav ta letni čas nam dopušča plastenje oblačil in sestavljanje stilskih kombinacij. Od mokasinov do trenč plašča, vmes pa bluze in dobro krojene hlače ali pa udobne kavbojke.

Predstavljamo vam kose, s katerimi bo vaša jesenska kapsulna kolekcija sestavljena. Verjetno imate kakšne že v svoji omari.

Med hlačami so to jesen v trendu praktično vsi modeli. Zato je idealen čas, da najdete takšen model, ki najlepše pristaja vaši silhueti.

V bež in rjavih odtenkih to jesen ne moremo zgrešiti. Foto: Getty Images

Večen kos, ki ga boste letos v ponudbi zlahka našle, je pleten brezrokavnik, najboljše pri njem pa je, da ga lahko zelo dobro vključimo v številne kombinacije.

Med vrhnjimi oblačili potrebujete še eno kvalitetno, enobarvno majico s kratkimi rokavi, puli z dolgimi ter belo srajco. Prav vam bosta prišla tudi kvalitetna pletenina in pa dobro krojen suknjič.

Med obutvijo so v jesenskih dneh ključni visoki škornji. Nosimo jih lahko tako na krila in obleke kot hlače. Naj bodo kakovostni, udobni in seveda modni.

Lepa pletenina je malodane obvezna za hladnejši del leta. Foto: Mango

In za zaključek še kos, s katerim večina povezuje ta letni čas – trenč plašč. Izbira tega klasičnega kosa je ogromna, variacij je ogromno, a klasika ostaja le ena – kamelja barva in v dolžini do sredine meč.