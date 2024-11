Tako se v le nekaj sekundah znebimo vonja po česnu (VIDEO)

Česen je ena najpogosteje uporabljenih začimb v kuhinji. Njegova ostra aroma in močan okus izboljšata različne jedi, od juh in enolončnic do omak in solat. Najpogosteje uporabljamo svežega, saj je takšen najmočnejšega okusa. Poleg tega ga lahko sušimo, pražimo, kisamo ali pa v jedi dodajamo v obliki prahu.

Da bi ohranili največjo količino zdravilnih učinkovin, je pomembno, da česna ne pregrevamo predolgo, saj visoke temperature zmanjšajo vsebnost alicina, spojine, ki nastane, ko strok nasekljamo ali zdrobimo. Ravno alicin je odgovoren za značilen vonj česna in ima antibakterijske, protivirusne in protiglivične lastnosti. Poleg tega česen vsebuje številne vitamine, minerale in antioksidante, ki ščitijo celice pred poškodbami prostih radikalov.

Česnu pravimo tudi naravni antibiotik, zato ga je dobro pogosto uživati. Marsikoga pa od tega odvrne neprijeten vonj, ki po rokovanju s česnom lahko ostane celo več dni. Da ne govorimo o zadahu, ki marsikoga prisili celo v to, da se mu popolnoma izogiba.

No, na srečo obstaja način, kako se neprijetnega vonja lahko znebimo. Brina Robinik Kobal nam je namreč pokazala trik, kako lahko v nekaj sekundah poskrbimo, da so po sekljanju česnovih strokov naše roke popolnoma nevtralnega vonja. Potrebujemo le običajno žlico in vodo, da se lotimo zvijače, ki si jo lahko ogledate v zgornjem videu.

Po rezanju česna v roke primemo žlico ali drug predmet, ki je izdelan iz nerjavečega jekla. Nato s prsti pod tekočo vodo približno deset sekund drgnemo po srebrni površini in vonj bo čudežno izginil. Brina razloži, da se to zgodi zato, ker ima jeklo posebno sposobnost, da nevtralizira molekule, ki povzročajo neprijetne vonjave.

Zdaj, ko smo se naučili, kako se znebiti vonja po česnu, pa vam razkrijemo še 10-minutno česnovo pravilo. Ko ga olupite, sesekljate ali zdrobite, ga 10 minut pustite počivati stran od toplote. V tem času se bo namreč obilno razvil alicin in česnovi grižljaji bodo tako še bolj zdravilni.

