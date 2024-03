Suknjič, idealen kos za pomlad

Kadar se vam zdi, da vašemu modnemu izboru manjka še ena malenkost, ki bi celotnemu videzu dodala nekaj karakterja, pomislite na suknjič. Ta vam bo vlil samozavest, počutile se boste emancipirane in sposobne prav vsega. Suknjiči so idealni za pomladne kombinacije, ko vreme zahteva oblačenje po načelu čebule, torej plastenja več slojev.

En črn ali temno moder suknjič je tako rekoč obvezen del ženske garderobe, tudi karirasti spadajo med klasike. Če ga rade nosite, si to pomlad za dodatek omislite še katero bolj trendovsko različico. Suknjiči za pomlad 2024 so namreč kosi, ki resnično pritegnejo pozornost, to pa jim uspe z barvo ali kroji.

Pravila so namreč razrahljana, suknjiči nikakor niso več le klasični, zapenjajo se lahko na stran boka, v blago so vpletene čipke ali svila. Med trendi sicer kraljuje prevelik kroj, torej oversized. A seveda najdemo tudi marsikaj zanimivega in modnega za tiste, ki jih klasika ne prepriča. Že lansko pomlad so veliko vrnitev doživeli suknjiči, ki so nas spomnili na Coco Chanel in njene brezčasne kreacije blazerjev, letos pa, kot rečeno, presenečajo nepričakovani detajli. Recimo zapenjanje na stran, vpadljivi gumbi ali preigravanje z materiali.

V trendu so kratke različice, ki se lepo kombinirajo na široke hlače in tudi na krila. Foto: Zara

Trenutno eden najbolj vročih francoskih oblikovalcev, Jacquemus, si je zamislil malce drugačno zapenjanje, sledile pa so mu modne znamke, ki ponujajo oblačila po dostopnejših cenah. Če za pomlad izbirate suknjič, ki bi ustvaril učinek odločnosti in hkrati nežnosti, pobrskajte med kosi pastelnih barv ali si omislite bež različico.

Zanimivi so tudi suknjiči krajših krojev. Ti so to sezono v velikem razmahu, idealni so za kombiniranje k širokim hlačam, ki so že prepričljivo izpodrinile tesno oprijete kavbojke. Poleg suknjičev letos iz izložb modnih trgovin pozdravljajo tudi v slogu suknjiča krojeni brezrokavniki.