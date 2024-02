Ko je Kate Middleton stopila iz avta, so zasijala stegna, in od takrat vse zanima, kako se prehranjuje

Kate Middleton je na uradnem sprejemu pokazala svoje gole noge in od tistega trenutka naprej vse ženske na svetu želijo vedeti, kako vojvodinja telovadi in kaj je.

Za dobrodošlico južnokorejskemu paru je Kate nosila eleganten rdeč plašč, rdeče čevlje z visoko peto in čudovit rdeč klobuk. Ko pa je izstopila iz avtomobila, se je plašč odprl in vojvodinjine gole noge so zasijale v polnem sijaju.

Od tistega trenutka se je vse ustavilo. Britanski mediji s ponosom poročajo o režimu prehrane in vadbe Kate Middleton.

Valižanska princesa namreč uživa tri obroke (zajtrk, kosilo in večerjo), in vse to je izbrana in uravnotežena hrana, ki vključuje vrhunsko meso in zelenjavo.

Med obroki vojvodinja ne uživa sladkarij ali prigrizkov. Vse je podrejeno zdravemu načinu življenja, tudi gibanju.

Rečeno je, da vsak dan telovadi in obožuje šport. Da bi obdržala težo 59 kilogramov pri višini 175 cm, Kate izvaja visoko intenzivne treninge.

Njene vadbe vključujejo tek, kardio, pilates, sabljanje, vsak dan plavanje v hladnem bazenu.