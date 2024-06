Stročji fižol s krompirjem, kot si ga privoščijo v Prlekiji

Tako mladi krompir kot stročji fižol sta zelo hitro kuhana, zato s to poletno jedjo ne bomo preveč segreli kuhinje. Tradicionalno prleško omako iz zaseke in kisle smetane lahko malce priredimo in jo pripravimo z ocvirki, seveda pa tudi v brezmesni različici. Če bomo uporabili samo kislo smetano, lahko dodamo kar hladno. Jed je najboljša, če jo postrežemo takoj, ko so sestavine kuhane, a tudi pogrejemo jo lahko, če ne moremo pojesti vsega naenkrat. Med gretjem jo le nežno rahljamo in ne mešamo, saj bo sicer nastala na pogled neprivlačna gmota.

Stročji fižol s krompirjem

Za 4 osebe.

1 kg stročjega fižola

0,5 kg krompirja

1 lonček kisle smetane

3 stroki česna

3 žlice zaseke

Priprava

Stročji fižol očistimo, operemo in narežemo na pet centimetrov velike kose. Krompir operemo, po potrebi olupimo in narežemo na dober centimeter debele kolobarje. Vsakega posebej skuhamo v slani vodi in odcedimo. Medtem ko se fižol in krompir kuhata, v večji ponvi razpustimo zaseko. Česen olupimo in stremo in ga dodamo v zaseko. Premešamo in pustimo na srednjem ognju, ko česen zadiši, pa dodamo še kislo smetano in segrejemo do vrelišča. V servirne posode nadevamo plast vročega fižola, prekrijemo s plastjo krompirja in prelijemo z omako.

