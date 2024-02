Štiri obvezne stvari za dober seks so ...

Odličen seks se ne zgodi kar sam od sebe. Partnerja morata zanj poznati nekaj malenkosti in jih upoštevati. Med drugim morata vedeti, brez česa intimni akt ne bo izpolnil pričakovanj.

Tu so štiri obvezne za dober seks.

Komunikacija je nujna

Nihče ne sme pričakovati od partnerja, da mu bo ta bral misli, temveč mora odkrito povedati, kaj mu z vidika spolnosti odgovarja in česa ne mara.

Treba je biti konkreten, jasen in tudi obziren. Komunikacija naj ne bo le besedna, včasih je lažje voditi in kazati z gestami ter dotiki.

Tako, kot je povsem upravičeno pričakovati, da bo partner vse to upošteval, je treba drugo stran poslušati in jo upoštevati na enak način.

Brez iskrene komunikacije ne bo šlo. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Ne pozabite na predigro

Hitri seks je včasih res idealen, a v večini primerov ni pametno pozabiti na predigro. Ta pripravi telo in misli na končni dogodek in se lahko začne že dolgo prej, preden se ujemata med rjuhami.

Žgečkljiva sporočila, namigi, predlogi in presenečenja so lahko odličen uvod v dober seks.

Čim bolj raznovrstno, tem bolje

Če je seks glavna jed, je raznolikost njegova nepogrešljiva začimba. Poskušajta nove poze, omislita si nove prijeme, priskrbita si nove spolne igračke, zaupajta si fantazije ter katero uresničita.

Pomembno se je igrati in pomembno je na tem področju partnerske zveze premikati meje.

Ne bojta se premikati meja. FOTO: Grinvalds/Gettyimages

Z vajo do popolnosti

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, je rek, ki drži tudi v postelji. Praviloma prvi seks v novi zvezi ni takšen, kot si ga nekdo nadeja. Tu so prisotni zadrega, nepoznavanje eden drugega, zadržanost pri izražanju želja, morebitne slabe izkušnje iz preteklih zvez in podobno.

A vse to je mogoče zaobiti in počasi ustvariti pogoje za popolno intimo doživetje, do katerega pripelje veliko prakse in upoštevanje zgoraj naštetih nasvetov, priporoča 24sata.hr.