Kaj je mikrovaranje in zakaj škoduje zvezi

Avtorica in strokovnjakinja za odnose Rebecca Dakin odkriva, da se v zadnjem času v povezavi z odnosi večkrat pojavlja izraz mikorvaranje. Takole pojasnjuje trend:

»Če vaš partner pogosto komunicira z nasprotnim spolom na način, ki v vas vzbuja nelagodje, je najbrž mikroprešuštnik. Ne gre za tako globok odnos, kot je značilen za čustveno varanje, saj ne gre za poglobljeno emocionalno vez, vse se bolj vrti okoli spogledovanja.«

A kljub temu je lahko za nekoga, ki je v zvezi z mikroprešuštnikom, vse to zelo boleče, dejstvo je tudi, da lahko sčasoma preraste v nekaj več.

»Če vam takšno početje ni všeč, morate to partnerju povedati in določiti meje, čez katere ne bi smel nihče od vaju. Če se stvari kljub temu ne spremenijo, končajte odnos, v katerem se ne počutite varno in sprejeto,« pravi avtorica in niza nekatere značilnosti mikrovaranja oziroma mikroprešuštnoikov.

Ohranjanje profila za spletne zmenke

Imel ga je, preden sta se spoznala, morda sta se z njegovo pomočjo celo našla, a potem, ko sta začela zvezo, ga ni zaprl. Res je, da je morda nanj pozabil, a če ne glede na vse pri njem vztraja in ga tudi uporablja, ste v zvezi z mikroprešuštnikom

Pošiljanje spogledljivih sporočil

Tako, kot se ne spodobi, da se, vsaj kadar ste z njim v družbi, z drugimi spogleduje v živo, tako se ne spodobi, da to počne s pomočjo sporočil, objav ali komentarjev na spletu.

Skrivanje sporočil je ena od rožnatih zastavic. FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Skrivnostnost glede sporočil

Če vam partner skriva s kom in o čem si dopisuje, ima nekaj za bregom. Res ni treba, da bi mu stalno preverjali telefon, a zavzeto skrivanje vsega, kar je na njem, ni dober znak.

Všečkanje seksi objav na spletu

Če neko, s katerim ste v zvezi všečka in komentira atraktivne in izzivalne seksi objave drugih, to ni dostojno in tega vam ni treba prenašati.

Spogledovanje z bivšo

Mnogi potem, ko prekinejo zvezo, iz takšnih ali drugačnih razlogov ostanejo v stikih, morda celo prijatelji, a če se vam zdi, da gredo zadeve med vašim dragim in njegovo bivšo predaleč, se najbrž ne motite.

Nikoli ne objavlja vaših fotografij

S svojimi je zelo radodaren, a na njih nikoli nista skupaj in občutek imate, da hoče dajati vtis, da je samski. Pravico imate vedeti, kaj se skriva za tem.

Ob sumu, da nekaj ni v redu, je treba z besedo na dan. FOTO: Fizkes/shutterstock

Vedno pomaga … nekomu drugemu

Prav je, da rad pomaga, a če s tem, ko svojo pomoč vedno ponuja eni in isti osebi, že kar pretirava, se vprašajte, kakšen je res njegov motiv.

Seksi dopisovanje z drugimi

Najhujša oblika mikrovaranja. Pošiljanje zapeljivih fotografij in seksi sporočil nekomu tretjemu je več kot očiten alarm, opozarja Daily Star.