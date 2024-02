Najbolj bizarni fetiši svetovnih zvezdnikov: rada ima, da jo bičajo, ta frajer pa liže pazduhe

Zvezdniki običajno svoje zasebno življenje skrivajo kot kača noge, zato so redki tisti, ki o svojih partnerjih, predvsem pa o intimnih odnosih, govorijo popolnoma odkrito. Vendar pa so med največjimi zvezdami tudi ljudje brez dlake na jeziku – zelo odkrito govorijo o svojih fetiših. Prepričani smo, da boste zaradi spolnih domislic posameznikov ostali brez besed!

Tisti, ki vas bo zagotovo pusti brez besed, je sloviti košarkar Shaquille O'Neal, ki se rad ljubi s svojo partnerko med njenim menstrualnim ciklusom. Še več, v teh dneh še posebej uživa v oralnem zadovoljevanju.

Igralka Demi Moore je v svojih spominih razkrila, da jo je Ashton Kutcher nagovarjal k trojčku, v kar je pristala, čeprav si tega pravzaprav ni želela. »Hotela sem mu pokazati, kako zabavna in odlična sem lahko, a vem, da je bila to napaka.« Še ena podrobnost iz njunega intimnega življenja je, da naj bi jo Ashton prosil, naj urinira po njem. »Bilo je tako ponižujoče in gnusno, še vedno sem travmatizirana zaradi najinega odnosa,« je dejala Demi.

Demi Moore in Ashton Kutcher. FOTO: Brendan Hoffman, Reuters Pictures

Latino zvezdnik Ricky Martin je razkril, da zelo rad urinira po svojem možu Jwanu Yosefu. Kot je dejal, ga nič ne vzburi bolj kot to, da lahko svojemu možu med seksom privošči »zlati tuš«.

Pevka Lady Gaga ima rada različne seksi kostume, pa tudi, da jo med spolnim odnosom grizejo.

Rihanna je priznala, da ima rada fante z res velikim spolnim udom. Poleg tega jo privlači tudi mazohizem in obožuje, ko jo zvežejo in bičajo, torej ji zadajajo bolečino.

Rihanna. FOTO: Andrew Kelly, Reuters

Carmen Electra pravi, da zelo rada obiskuje razne erotične trgovine in kupuje igrače, kot so lisice in številni pripomočki.

Za Scarlett Johansson je spolni odnos v postelji dolgočasen in zastarel. Lepa igralka se strastem raje preda v avtu. Povedala je še, da je že večkrat izpolnila svoj največji fetiš in dodala, da to najraje počne na zadnjem sedežu.

Christina Aguilera in Katy Perry radi igrata različne vloge, medtem ko Quentin Tarantino, Enrique Inglesias, Dita Von Teese in Ludacris in obožujejo stopala.

Robert Pattinson in njegovo nekdanje dekle Kristen Stewart imata precej čuden fetiš – lizanje pazduhe, medtem ko Justin Timberlake prisega na hiter spolni odnos med koncertom, ko ima njegova skupina solo točko.

Kristen Stewart in Robert Pattinson. FOTO: Press Release

Tudi Jada Pinkett Smith in Will Smith obožujeta vznemirljive kraje – ljubita se med odmori na snemanju, na raznih zabavah, pri prijatelju itd.

Hugh Jackman ima rad erotični ples, Chris Brown pa poljubljanje po zadnjici. Matthew McConaughey med spolnim odnosom s partnerko rad je, Johnny Depp pa svojo partnerko rad vidi v izzivalnih oblačilih.

Razočarana gospodinja Eva Longoria je v enem od intervjujev dejala, da ima rada, da je med spolnim odnosom podrejena. » Ni mi tuje, da me zavežejo s svilenimi šali. Všeč mi je, da moški prevzame nadzor. Nekaj v podrejenosti je zelo seksi.«

Angelina Jolie priznala, da rada pije kri svojih ljubimcev. Prvič je to storila po prvem spolnem odnosu. »Začela sem spolne odnose s svojim fantom, seks in čustva preprosto niso bila več dovolj. Nisem bila več deklica. V tistem trenutku sem mu želela biti še bližje in sem zgrabila nož ter ga porezala. On pa je porezal mene. Imela sva nekakšno izmenjavo, bila sva v krvi, srce mi je razbijalo,« je izjavila.

Angelina Jolie. FOTO: Carl Court/AFP

Heidi Klum se rada oblači izzivalno in v postelji igra različne vloge. »Nekateri raje eksperimentirajo v postelji, drugi so bolj dolgočasni. Dobro se je včasih potruditi in obleči seksi oblačila, narediti kaj nenavadnega,« je še povedala rekla Heidi.