Spektakularne jedi iz pečice (recepti)

Med več kot sto recepti v kuharici, ki jo je izdala Mladinska knjiga, najdemo vse od klasične svinjine in govedine do divjačine, jagnjetine, zakladov iz morja in veliko zelenjave.

Hrustljavo pečeni piščančji polovici

»Seveda se zdi nemogoče, da bi celega piščanca spekli v 30 minutah. Vendar si lahko pomagamo z nekaj ukanami in piščanca prerežemo na pol.

Pečen piščanec je najimenitnejša jed, ki jo lahko postrežemo ob praznikih in praznovanjih ter za družinsko večerjo ob koncu tedna. V najini družini je vedno na mizi ob božiču in priprava piščanca vedno vzame veliko časa. Toda sočen in mehek pečen piščanec ne bi smel biti na mizi samo ob posebnih priložnostih.

Zato sva se domislila hitrega in preprostega načina priprave v 30 minutah brez močnih začimb in zelišč, ki bi povozila njegov okus. Tako dobimo preprostega, sočnega piščanca s slastno hrustljavo kožo.«

Potrebujemo (za štiri):

1 do 1,3 kg piščanca

2 žlici (30 ml) repičnega olja

sol in sveže zmlet črni poper

Foto: Spektakularne jedi iz pečice/Mladinska knjiga

Priprava:

Pečico segrejemo na 250 stopinj Celzija. Na pekač položimo rešetko.

Piščanca s prsmi navzdol in perutničkami obrnjenimi k nam položimo na delovno površino.

Z ostrim nožem ali škarjami za perutnino zarežemo vzdolž hrbtne kosti in jo odstranimo. Režemo tesno ob kosti, da ne odstranimo preveč mesa. Razpremo in z močnim nožem prerežemo grodnico. Piščanca podolžno prerežemo na pol. V bedri zarežemo na najdebelejšem delu, da pridemo do kosti.

Meso obrišemo s papirnatimi brisačami. Piščančji polovici premažemo z oljem in velikodušno solimo ter popramo. Piščanca s kožo navzgor položimo na pripravljeno rešetko.

V sredini pečice ga pečemo 20 minut, nato zmanjšamo temperaturo na 230 stopinj Celzija.

Pečemo ga še 5 do 10 minut oziroma tako dolgo, da je zlato rjavo pečen ali da termometer, ki ga zapičimo v najdebelejši del mesa, pokaže 71 stopinj Celzija.

Piščanca pokrijemo in pustimo počivati vsaj 3 do 4 minute, preden ga narežemo.

Postrežemo s krompirjem in korenasto zelenjavo.

Mini mesne štruce

»Verjamete, da lahko v 30 minutah naredite nekaj tako čudovitega, kot so mini mesne štruce? Ob besedi mesna štruca takoj pomislimo, da to zahteva veliko časa in truda. Sliši se zapleteno in težko.

Toda v resnici vse samo zmešamo, pripravimo preprosto glazuro iz dveh sestavin in počakamo nekaj minut, da se speče v pečici. Čas pečenja je pri tem receptu močno skrajšan, saj namesto ene velike mesne štruce pripravimo štiri majhne, ki so enakega okusa, vendar so pripravljene veliko hitreje.

Tako dobimo sočno mini govejo mesno štruco s sijočo in sladko glazuro. Ob posebnih priložnostih, na zmenku ali za družinsko večerjo sredi tedna postrežemo mesne štruce s pire krompirjem in kuhano zelenjavo.«

Potrebujemo (za štiri):

Za mesne štruce:

2 rezini suhega belega kruha brez skorje, narezani na kocke

80 ml toplega mleka

450 g mletega govejega plečeta

šalotko, drobno sesekljano, ali pol čebule, drobno sesekljane

žlico (5 g) sesekljanega svežega peteršilja

žlico (15 ml) worcestrske omake

pol žličke mletega česna

rumenjak

sol in sveže zmlet črni poper

2 žlici (10 g) krušnih drobtin, po želji

žlico (15 ml) oljčnega olja

Foto: Spektakularne jedi iz pečice/Mladinska knjiga

Za glazuro:

2 žlici (30 ml) kečapa

2 žlici (30 ml) žar omake

Za postrežbo:

mesno omako po želji

pire krompir

kuhano zelenjavo

Priprava:

Rešetki postavimo v sredino in zgornji del pečice in pečico segrejemo na 230 stopinj Celzija.

Pekač namastimo.

Kruh za mesno štruco damo v majhno skledo in prelijemo z mlekom. Pustimo, da se namaka 5 minut.

V veliko skledo damo govedino, šalotko ali čebulo, peteršilj, worcestrsko omako, mleti česen, rumenjak in namočen kruh. Solimo in popramo. Dobro premešamo, da združimo sestavine. Če je zmes pretrda, primešamo drobtine.

Zmes razdelimo na štiri enake porcije in vsako oblikujemo v majhno štruco. Zložimo jih na namaščen pekač in pokapamo z oljčnim oljem.

Na srednji rešetki pečemo 15 do 20 minut ali tako dolgo, da termometer, ki ga zapičimo v sredino vsake mesne štruce, pokaže 71 stopinj Celzija.

Medtem ko se mesne štruce pečejo, pripravimo glazuro. V skledi zmešamo kečap in žar omako.

Ko so mesne štruce tako pečene, da termometer pokaže 71 stopinj Celzija, pečico nastavimo na veliki žar (250 stopinj Celzija).

Štruce premažemo z glazuro. Pekač vrnemo v zgornji del pečice in mesne štruce pečemo še 5 minut ali tako dolgo, da postanejo zlato rjave.

Mesne štruce vzamemo iz pečice, razdelimo na štiri krožnike in po želji prelijemo z mesno omako. Postrežemo s pire krompirjem in zelenjavo.

Pečena svinjska ribica s solato iz gomoljne zelene

»Ta jed obudi veliko spominov iz otroštva. Odraščala sem z avstrijsko kuhinjo, saj je babica kuhala na takšen način, zato dobro poznam tradicionalne jedi, kot sta ta bogata, kremna solata iz gomoljne zelene in začinjena svinjska pečenka.

Ta način kuhanja mi je domač in okusi so prav takšni, kot morajo biti. Sočna svinjska ribica, obdana z začimbami, in preprosta priloga s sladkimi in kislimi okusi dasta čudovito uravnotežen obrok za vsak dan v letu, vse letne čase in vse priložnosti.«

Potrebujemo (za štiri):

Za svinjsko ribico:

2 kosa (po 450 g) svinjske ribice brez maščobe

sol in sveže zmlet črni poper

žličko mlete kumine

žličko suhega majarona

žličko mletega koriandra

žličko mlete paprike

žlico (5 g) semen kumine

2 žlici (30 ml) repičnega olja

lovorov list

Za solato iz gomoljne zelene:

gomolj zelene, olupljen in nariban

pest suhih brusnic, sesekljanih

žlico (15 ml) oljčnega olja

60 ml majoneze

žličko gorčice

2 do 3 žlice (30–45 ml) vode

žlico (15 ml) sveže iztisnjenega limoninega soka

žlico (5 g) sesekljanega svežega drobnjaka

četrt žličke sveže naribanega muškatnega oreščka

sol in sveže zmlet poper

Foto: Spektakularne jedi iz pečice/Mladinska knjiga

Priprava:

Rešetko postavimo v sredino pečice in to segrejemo na 230 stopinj Celzija.

Svinjsko ribico potresemo s soljo, poprom, mleto kumino, majaronom, koriandrom, papriko in semeni kumine. Meso natremo z mešanico.

Svinjsko ribico damo v globok pekač in pokapamo z oljem. V pekač vlijemo 80 ml vode. Dodamo lovorov list in pekač postavimo v sredino pečice.

Meso pečemo 20 do 22 minut ali tako dolgo, da termometer, ki ga zapičimo v najdebelejši del, pokaže 58 stopinj Celzija.

Medtem ko se meso peče, pripravimo solato iz gomoljne zelene. V veliki skledi zmešamo gomoljno zeleno, brusnice, olje, majonezo, gorčico, vodo, limonin sok in drobnjak. Začinimo z muškatnim oreščkom ter po okusu solimo in popramo. Dobro premešamo.

Pečeno svinjino vzamemo iz pečice in pustimo počivati nekaj minut. Meso narežemo, razporedimo na krožnike in prelijemo z omako. Postrežemo s solato iz gomoljne zelene.

Avtorja receptov: Maja in Jernej Zver Foto: Spektakularne jedi iz pečice/Mladinska knjiga, naslovna: Gettyimages