Špageti po neransko (VIDEO)

Če ste kdaj obiskali čudovito ribiško vasico Nerano, ki se s svojimi obmorskimi hiškami nastavlja soncu nekje na pol poti med Amalfijsko obalo in Sorrentom, ste mogoče že slišali za njihovo specialiteto – špagete po neransko. Večini sicer nepoznan recept je zaslovel pred kakšnima dvema letoma, ko je kraj obiskal holly­woodski igralec Stanley Tucci in tam posnel delček serije oddaj Iskanje Italije (Searching for Italy), v kateri raziskuje kulinarično plat domovine svojih staršev. Testenine je pokusil pred kamero in jih pohvalil kot nekaj najboljšega, kar je kdaj jedel. Navodila, kako si pripraviti to jed, so zatem prav završala po spletu, raziskal jo je celo New York Times, tiktok pa je začel utripati od bučk in špagetov.

Špagete alla Nerano od restavracije do restavracije pripravljajo malce drugače. Nekateri uporabljajo jajca, drugi različne sire, da dosežejo kremasto teksturo. V osnovi pa je zelo preprosto. Potrebujemo le ocvrte na tanko narezane mlade bučke, sir provolone del monaco ali caciocavallo, ki pa ju marsikje zamenjajo kar s parmezanom, saj se, sploh pri nas, ne dobita v običajnih trgovinah, pa baziliko, česen in špagete.

To je poletna paštica, ki si jo morate privoščiti čim prej. Premore nežnost bučk, a ker so te ocvrte, dobi vse skupaj karameliziran okus, ki ga podkrepi maščoba sira. Pa še opozorilo: ni za tiste, ki hujšate. Čeprav menimo, da pa se kdaj vseeno lahko pregrešite, in to bi bila lahko lepa priložnost.

Sestavine

1 kg mladih bučk

olje za cvrtje

500 g špagetov

žlica oljčnega olja

2 stroka česna

velik šop bazilike

150 g sira (provolone, parmezan)

sol in poper

Priprava