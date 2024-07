Benelli je staro ime v motorizmu, ustanovljeno davnega leta 1911 v Pesaru v bližini San Marina. Razmeroma majhna tovarna motociklov je bila najbolj znana v Italiji in Franciji v 50., 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Pri nas je bilo teh motociklov bolj malo. Benelli je proti koncu devetdesetih propadel in skoraj utonil v pozabo, dokler ga niso leta 2005 kupili Kitajci in ga s finančnim vložkom skupine Geely Holding Group počasi dvignili. Regijski zastopnik znamke, hrvaško podjetje Krk Moto, nas je povabil na kratek test benellija TRK 502 X. Benellijev lahki enduro TRK 502 v zadnjem obdobj...