Solata s piščancem, ki bi jo lahko jedli vsak dan

Kljub temu da si zgornji scenarij v resnici težko zamislimo, si predstavljamo, da bi kot odgovor, čeprav le v teoriji, slišali vse druge jedi kot pa solato. A ta naj bi bila tako dobra, da bi si jo lahko privoščili vsak dan in se je ne naveličali. Zato smo se z vami seveda odločili podeliti viralen recept. Gre za solatno mešanico, ki po nekaterih sestavinah spominja na cezarjevo, saj vsebuje popečenega piščanca, parmezan in solato romanesko, nekateri dodatki pa jo preoblečejo v precej mehiški pridih. Je nekoliko pikantna, a hkrati tudi kremasta. Koriander pa lahko brez težav preskočite, če niste njegov oboževalec.

To tiktok solato lahko zlahka označimo za izjemno bogato, saj vsebuje kar nekaj sestavin. Glavni vir beljakovin v njej je piščanec, preostale pestre komponente pa poskrbijo, da je mešanica ravno prav zabeljena, hrustljava, začinjena in seveda tudi zdrava. Gre namreč za izjemno pisano jed, ki bo poskrbela za krepak vnos vitaminov. In teh skoraj nikoli ni preveč, se strinjate?

Sestavine

Za preliv

120 g navadnega grškega jogurta

20 do 30 g omake sriracha (odvisno od želene pikantnosti)

sok 1 majhne limete

naribana lupinica polovice limete

morska sol

črni poper

Solata

500 g piščanca

300 g hrustljave solate po izbiri

200 g koruze iz konzerve

100 g paprike

100 g rdeče čebule

100 g češnjevih paradižnikov

20 g paprike jalapeno (opcijsko)

20 g naribanega parmezana

15 g koriandra

morska sol

Priprava