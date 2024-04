Slušalke kot kos nakita: diskretna eleganca

Nedolgo tega smo imeli priložnost preizkusiti Bosejeve mini slušalke odprtega tipa, ki so namenjene predvsem tistim, ki jih moti preveč učinkovito aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC). Zdaj smo na uhlje nataknili še Huaweijeve slušalke freeclip, ki sledijo isti filozofiji, videti pa so še bolje.

Diskretna eleganca

Huawei že od nekdaj posveča veliko pozornosti oblikovanju in tukaj se je še posebno izkazal. Slušalke freeclip so videti bolj kot kos nakita kakor pa kos avdio tehnologije. Sestavljene so iz akustične kroglice, kakor so poimenovali del z zvočnikom, in fižolčka, v katerem se skriva baterija, oboje pa je povezano z mostičkom v obliki črke C. Enostavno se namestijo na uhelj, in sicer tako, da gre kroglica v uho, kjer je usmerjena proti ušesnemu kanalu, ne gre pa vanj, fižolček pa za uhelj. Treba jih je le malce poravnati, da je zvok najboljši, in to je to. Odlično je tudi to, da sta slušalkici identični, kar pomeni, da nam ni treba paziti, katera gre v katero uho. Mostiček je dovolj prožen, da uhlja nikjer ne stiska, hkrati pa dovolj čvrst, da se ne premika.

8 ur predvajanja omogočajo.

Akustična kroglica in udobni fižolček: tako so poimenovali glavna sestavna dela slušalk.

Soliden zvok

Na področju predvajanja zvoka se obnesejo povsem solidno. Seveda ne moremo pričakovati takšnih basov kot pri v-ušesnih slušalkah s silikonskimi vložki, ki se popolnoma prilegajo ušesnemu kanalu, a količina basov je skoraj primerljiva s tisto pri običajnih ušesnih slušalkah. Zvok je čist in jasen, morda je le malce preveč visokih tonov, stereo slika pa ni tako široka kot pri podobno dragih slušalkah, ki gredo v ušesni kanal. Na račun dizajna in zasnove slušalk pač trpi kakovost zvoka. Bodo pa zelo všeč tistim, ki jih motijo druge ušesne slušalke, in tistim, ki želijo slišati, kaj se dogaja okoli njih. Ljubitelji dinamičnega in bogatega zvoka bodo posegli po kakih drugih slušalkicah. Se pa dobro izkažejo pri telefonskih klicih.

Povezovanje

Slušalke freeclip kljub svoji kompaktnosti zdržijo do osem ur uporabe, z dodatnimi napajanji v polnilni škatlici pa lahko računamo na 36 ur delovanja. In dejansko jih je mogoče dolgo nositi, ne da bi nas kaj tiščalo. So tudi odporne proti vodi in prahu po standardu IP54, kar pomeni, da prenesejo kaplje dežja ali potu.

Uporabniki Huaweijevih telefonov bodo imeli še najmanj dela s povezovanjem, saj se slušalke, takoj ko odpremo pokrov polnilne škatlice, samodejno povežejo s telefonom oziroma z aplikacijo AI Life, ki je namenjena povezovanju s Huaweijevimi napravami. Škoda je le, da v aplikaciji ni izenačevalnika zvoka (EQ), s katerim bi si lahko prilagodili zvok; je le nekaj že sprogramiranih nastavitev. Odzivajo se tudi na poteze, denimo, hitri dvojni pritisk na mostiček ustavi oziroma začne predvajanje, trojni pa gre na naslednjo pesem. Za konec pa še cena: slušalke freeclip se že da kupiti v slovenskih trgovinah, kjer je treba zanje odšteti 199 evrov.