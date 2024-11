Slovenska jambalaya (recept)

Pred leti se je udeležil tekmovanja ljubiteljskih kuharjev in kot edini moški zasedel tretje mesto. »To ni klasična kuharska knjiga, v kateri naj bi bile navedene količine za posamezno jed in navodila, kako to jed pripraviti. In zraven še lepe fotografije z vsemi dodanimi okraski.

V svojih zapiskih je z razmišljanji in nasveti predvsem želel odgovoriti na eno samo vprašanje: ali se sploh splača kuhati za enega. Njegov odgovor je: da.«

Takšen je zgoščen opis knjige Izborno kuham le zase. Izbrali smo tri vrhunske recepte iz kuharice, ki je tudi imeniten učbenik, v katerem se bo marsikdo srečal z noži in kuhalnicami, lonci in ponvami, štedilnikom.

Slovenska jambalaya

»Zagotovo poznate Jambalayo, uspešnico iz sveta country glasbe z dokaj čudnim in težko razumljivim besedilom. Dolgo pravzaprav nisem vedel, kaj pomeni Jambalaya. Dejstvo je, to ni kakšna obljubljena dežela nekje sredi Amerike. Ampak jambalaya – zdaj to besedo pišem z malo črko – prihaja prav iz Amerike, presenečeno sem namreč ugotovil, da gre za jed s španskim, francoskim in afriškim pridihom.

Na prvi pogled deluje kot različica španske paelle oziroma paelje ali preprosto rižote. Zgodba o njenem nastanku pa sega čisto drugam. Nastala naj bi v New Orleansu, ko je neki ugleden turist v bolj poznih urah vstopil v eno izmed lokalnih gostilnic. V gostilnici ni ostalo veliko hrane, zato je lastnik zaklical v kuhinjo: 'Jean, balayez!', kar v njihovem narečju pomeni: 'Jean, vrzi nekaj skupaj!' Od tod tudi ime jedi – jambalaya.«

Potrebujemo:

pol piščančjega fileja brez kože

pol suhe ali prekajene klobase

10 dag domače šunke v kosu

dva korenčka

eno do dve bučki

eno zeleno papriko

dva paradižnika

riž basmati

olje

sol

ščepec ali dva majarona

ščepec žafrana

košček masla

Priprava: